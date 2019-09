Están "en guardia" para recibir a "Lorena"

Anticipándose a la trayectoria de la tormenta "Lorena", pobladores de Bahía de Kino tomaron ayer sus precauciones, mientras que las Corporaciones de Seguridad llegaron un día antes para preparar la implementación de planes de emergencia en caso de desastre.



Juan José Valenzuela, habitante de la invasión Las Lomas, explicó que la casa en la que vive junto a su esposa y dos hijos es de cartón, por lo que cada vez que llueve se transmina el agua por el techo.



"Pues no nos hemos preparado muy bien, como acabamos de venirnos para acá, y pues ya ve cómo está el techo y todo", dijo.



Planeó cubrir con un plástico el techo para evitar las filtraciones, pero para que el viento no lo "vuele" iba a reforzarlo con el peso de unas piedras.



Elementos del Ejército, Cruz Roja y Bomberos reforzaron el personal para apoyar a la Policía en el rescate de personas en caso de inundación por el fenómeno "Lorena", informó el jefe de Bomberos de Hermosillo Francisco Matty Ortega.



De la milicia, dijo, hay cerca de 15 elementos, de bomberos 21 y de Cruz Roja Mexicana cerca de 20 elementos.



Se habilitó la Escuela Secundaria Fermín Trujillo como albergue, dijo, e invitó a la comunidad a no exponerse; en caso de inundación serán trasladados a este sitio.



NO HAY QUE CONFIARSE



El Malecón turístico de Kino Viejo fue cerrado al público desde las 6:00 horas de ayer debido al fuerte golpeteo del mar, señaló Lucio Valenzuela, de Capitanía de Puerto.



Explicó que aunque Protección Civil mantuvo la alerta naranja, algunos bañistas que visitaron la playa hermosillense se animaron a entrar al agua, por lo que advirtió que no hay que confiarse, particularmente si la intensidad de los vientos llega a aumentar.



"Viene la ola despacio, tranquila, se levanta en el mar y revienta en la orilla, pero ya cuando hay presencia de viento se presenta la marejada", detalló.



Se alertó a los dueños de unas 100 lanchas para que buscaran un lugar seguro para anclar, pues la intensidad de las olas podría volcarlas con facilidad.



Los civiles también tomaron medidas de seguridad para proteger sus casas y comercios, colocando plásticos en los techos y reforzando las ventanas, previendo fuertes vientos y grandes cantidades de lluvia.