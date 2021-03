"Estamos listos para recibir a los visitantes de Semana Santa”: Alcaldesa de Guaymas

SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS, Sonora.- La alcaldesa Sara Valle Dessens aseguró que las autoridades municipales, estatales y federales, están listos para recibir a los vacacionistas de Semana Santa, en San Carlos Nuevo Guaymas.



La presidenta de Guaymas acompañada de los representantes de los cuerpos de emergencia, policiales y de salud, dio el banderazo al arranque del operativo de Semana Santa que llevarán a cabo en el destino turístico.

Aseguró que desde hace un tiempo, el Municipio ha trabajado en un plan de seguridad en coordinación con el Consejo de Salud para que los turistas que ingresen a Guaymas o San Carlos lo hagan bajo ciertos protocolos sanitarios.



“Tenemos un programa preventivo en el que estuvimos trabajando de mucho tiempo atrás, consideramos que sería bueno abrir las playas y tener visitantes un protocolo de seguridad. El año pasado no se pudo abrir”, recordó.



Las condiciones actuales del Semáforo Epidemiológico Covid-19, señaló, les permitirá a los prestadores de servicios mantenerse activos en los siguientes días para atender a los visitantes.



“Ahora la pandemia es mucho mejor, pero no ha concluido, se va abrir con restricciones. Este año no van a poder acampar en las playas y habrá horarios, y no se podrán estacionar en el bulevar para ponerse a tomar”, advirtió.