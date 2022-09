Estafan a mamá de niño con leucemia en Etchojoa

Etchojoa.-“Eso que hizo son mis ahorros para mi hijo que está enfermo” fueron las palabras de Brenda Escalante García la madre de un pequeño con leucemia al estafador que aprovechándose de la situación la despojó de Mil 500 pesos.

Esto ocurrió en el municipio de Etchojoa cuándo Brenda solicitó apoyo para su pequeño de cinco años a quien en 2019 le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, y de un número desconocido mediante mensajes de Watsapp una persona desconocida le pidió varias claves supuestamente para depositarle dinero.

La mujer pasó las claves y cuál fue su sorpresa que al checar ya no tenía el dinero en la tarjeta.

No se quien fue y por eso no puse la denuncia, fue una persona que me contactó y dijo que me iba a apoyar y me pidió algunas claves pero yo no le entiendo”, manifestó la mujer originaria de la comunidad de Buaysiacobe de esta ciudad.