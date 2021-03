Establece Durazo prioridades para Santa Ana

HERMOSILLO.- “En Santa Ana, conocida como la Llave del Desierto, serán prioridad dos temas: La seguridad y la salud, por lo que seré un instrumento en manos de la ciudadanía para que sean realidad los profundos cambios a los que aspiramos”, aseveró Alfonso Durazo Montaño.

Ya le toca a Sonora, ya le toca a Santa Ana; ya les toca a ustedes, ya les toca a todas y todos los que se ganan el pan honestamente con el sudor de su frente. Este es el momento de que la Cuarta Transformación y el Gobierno al servicio del pueblo sean una realidad plena en nuestro estado”, expresó.

El candidato a gobernador por la candidatura común “Juntos haremos historia en Sonora”, (Morena, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza Sonora) comentó que el principal problema de Santa Ana y su región colindante es la seguridad, durante un acto político con militantes y simpatizantes reunidos en la Plaza Zaragoza de la ciudad.

COMPROMISO

Se comprometió a acabar con el silencio como respuesta y con la impunidad como política en materia de seguridad pública.

Aseguró que sacará a las colonias de Sonora de la violencia y la inseguridad y pondrá final al temor y la incertidumbre.

Esta, dijo, es una responsabilidad intransferible, por lo que “no voy a patear el bote para que ahí se las arreglen como puedan más adelante en un futuro que nunca llega… No hay soluciones mágicas o instantáneas, pero soy persistente y no me sé rendir”.

Durazo Montaño reafirmó su interés en proteger a las niñas, jóvenes y adultas, por lo que llegó la hora de declarar la Alerta de Género para ponerle fin a las desapariciones y los feminicidios.

Otro tema esencial para Santa Ana, consideró, es la salud. Por lo que hizo el compromiso de darle a la ciudadanía el cuidado que requiere para enfrentar la pandemia, atender urgencias y enfermedades graves.