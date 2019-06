Está sin freno la contaminación en costas de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Descargas de químicos producto de actividades como la agricultura y la minería, así como la camaronicultura, desechos industriales, aguas residuales urbanas y los plásticos, tienen bajo amenaza constante a las playas de Sonora.



De acuerdo con expertos y organismos internacionales, las leyes mexicanas en materia de conservación de las aguas costeras son laxas y a reserva de análisis puntuales realizados por centros de investigación, no hay estudios amplios que permitan visualizar la contaminación a mayor escala.



Antonio Cruz Varela, oceanólogo del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora (Dictus), explicó que sí hay efectos, en el pasado y recientes, de contaminación en algunas zonas.



"Sí hay efectos, definitivamente sí los hay, no quiero ser ajeno ni decir que no existen, pero no se pueden magnificar, salvo la cantidad relativa al impacto que pueden causar los plásticos, pero sí tenemos riesgos", enfatizó.