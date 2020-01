Está reprobado 24.9 % de policías municipales de Sonora

El 24.91% de los policías municipales de Sonora está reprobado en las pruebas del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) que se aplican a los agentes del País; el peor resultado lo tienen Etchojoa, Huatabampo, Empalme, Nogales y Cajeme, de acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad.

En un análisis elaborado por el organismo, de los 5 mil 301 elementos que deben aplicar las acreditaciones, 3 mil 405 acreditaron las pruebas del C3, que corresponde al 64.23%.

Mil 321 policías no pasaron la prueba y 575 no fueron evaluados, lo que significa que mil 896 agentes que resguardan la seguridad de los sonorenses no pueden portar armas, informó Manuel Emilio Hoyos Díaz, presidente del Observatorio.

El documento arroja que más de la mitad de los policías de Etchojoa no aprobaron el C3 y encabeza la lista de los policías reprobados con 51%; seguido por Huatabampo, con 48%; Empalme y Nogales, con 33%; y Cajeme, con el 32% de sus policías desacreditados.

Asegura jefe de Policía de Etchojoa trabaja en problema

La Dirección de Seguridad Pública de Etchojoa asegura trabajar en el problema que representa tener un gran número de policías "reprobados", quienes volverán a presentar la evaluación, destacó Ana Lilia Córdova Herrera.

Estoy esperando la respuesta de C3 pedí el estatus de los policías y pueden volver a ser revaluados. Entonces ahorita a finales de enero ya se comprometió el alcaldeque se van a mandar a 20 a evaluar y trabajar en ellos", agregó la comisaria de Seguridad Pública.

"Cuando llegué aquí había tres listas, la primera de los que habían pasado el C3 pero no estaban vigentes;la segunda de los que estaban reprobados, y la tercera de elementos auxiliares nuevos", abundó, "empezamos a mandar a los que ya estaban".