Está la AMDA Sonora en desacuerdo con el Presidente tras anuncio de regularización de autos "chocolate"

HERMOSILLO.- La Asociación de Distribuidores de Automotores de Sonora (AMDA) criticó la regularización de autos chuecos planteada por el Gobierno federal, pues considera que no resuelve el problema de fondo, y podría incrementar el uso ilegal de estos vehículos.

La opinión nuestra como asociación es que una regularización no viene a resolver el problema de introducción ilegal de autos al País, sobre todo en la frontera Norte, opinó Roberto Gómez del Campo, presidente de la organización en la entidad.

Esto ya lo hemos visto en regularizaciones anteriores y no han frenado la introducción de autos, insistió, sino que va a crear un problema mayor porque aumenta la expectativa de la gente de introducir más carros, y eso no es lo que se pretende. No nos parece, agregó.