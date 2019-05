Está el Inegi intacto; no realiza cambios

Aunque se habla de cambios en diversos organismos a nivel federal, que podrían provocar recortes de personal, en el Inegi no se ha modificado la estructura operativa ni la forma de trabajo, precisó Julio Alfonso Santaella Castell.



El presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacó que por el momento no se tiene algún cambio, pero de haberlos dentro de la ley, serían respetuosos y los acatarían.



"Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la legalidad y de cualquier modificación que se haya hecho en la ley de la cual nosotros somos sujetos obligados, pues las vamos a acatar", aseveró.



Respecto a las constantes críticas que ha recibido Andrés Manuel López Obrador respecto a ese tipo de organismos, subrayó que comparte la postura del Presidente de la República, de que nada ni nadie debe estar por encima de la ley.



"Todos tenemos que sujetarnos a eso y por supuesto, él tiene ciertas atribuciones que le da la Constitución y los demás ordenamientos legales, y dentro de, organiza su equipo y nosotros tenemos que sujetarnos a otra serie de mandamientos que nos da nuestra propia norma jurídica", dijo.



PRÓXIMA ENCUESTA



Santaella indicó también que el próximo 31 de julio, el Instituto dará a conocer la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, información que servirá a Coneval para fijar cuál es la entidad que guarda la pobreza y sus diversas características.



"Y ahorita estamos además en otra etapa del censo económico, hemos concluido el operativo masivo, que es donde estamos recorriendo todas las manzanas urbanas y recuperando los últimos cuestionarios que nos faltaban.



"Aquellos que estaban aun renuentes, donde no encontrábamos a la persona que nos iba a informar, pues ahorita estamos en eso; afortunadamente vamos bien...", subrayó.



, una vez que hablamos con el informante, toma conciencia de la importancia de la información y nos la proporciona", subrayó.