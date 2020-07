Está el Hospital General del Estado al 100%; sólo atienden Covid

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la creciente demanda de espacio para atender pacientes con Covid-19, el Hospital General del Estado (HGE) se reconvirtió en su totalidad en hospital Covid, informó Marcos José Serrato Félix.

El director del nosocomio detalló que la ocupación del mismo está al 100% de su capacidad para la atención de pacientes con el virus, de ahí la necesidad de pasar el servicio de urgencias general, es decir, urgencias no Covid al Hospital Integral de la Mujer (Himes).

“Es importante que la gente sepa que no estamos recibiendo pacientes de otro tipo, no queremos negar la atención, simplemente nos estamos ocupando de las urgencias por Covid por la gran demanda que hay ahorita, para protección de los mismos pacientes que no presentan el virus, así que todas esas urgencias ajenas a Covid se ven en el Himes”, resaltó Serrato Félix.

Agregó que Cruz Roja y el Centro Regulador de Urgencias Médicas, CRUM, trabajan en coordinación y están al tanto de la situación, por lo que, cuando se les presenta una urgencia no Covid, la trasladan al Himes.

A LISTA DE ESPERA



Del 6 al 12 de julio pasado, en Sonora se registraron más de 2 mil nuevos casos de Covid-19 y lo más doloroso es que ya no hay cupo en los hospitales y tienen que entrar a una lista de espera, reveló el secretario de Salud del Estado, Enrique Clausen Iberri.

“Lo que más duele es que te contagias de Covid y cuando llegas al hospital ya no hay cupo, ya está lleno y tienes que entrar a una lista de espera”, dijo, “imagina que además ya estás en el octavo día de la enfermedad y tienes dificultades para respirar, imagina la angustia de tus familiares ante esta situación”.

Juan Manuel Tong Payán, director general de Salud Mental y Adicciones, destacó que los 19 fallecimientos ocurrieron en catorce hombres y cinco mujeres, de entre 35 y 88 años de edad, quienes residen en Hermosillo (8), Nogales (7), Navojoa (2), Huatabampo (1) y Santa Ana (1).

SUSPENDEN FARMACIA



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió a la primera farmacia en Sonora por vender ivermectina a alto costo.

La botica está ubicada en enseguida del Hospital General del Estado en Hermosillo, donde la dependencia instaló un sello de suspensión al revisar que vendió el medicamento a un precio que estaba por encima del que se tienen en el mercado al público.

Fue una persona la que se vio afectada, ya que al llegar a la farmacia solicitó el medicamento, la empleada mención que este estaba agotado y que sólo lo vendía si lo apartaba para recogerlo al siguiente día.

Mediante un comunicado, la Profeco explicó que el consumidor aceptó comprar de esa manera la ivermectina, pero la empleada le ofreció venderle el medicamento que era de ella, pero a un costo más alto, a lo que el consumidor accedió.