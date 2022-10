Está Roberto Hernández feliz con temporada récord de Cimarrones

Tras empatar el miércoles frente a Venados, los Cimarrones de Sonora amarraron matemáticamente su clasificación directa a los cuartos de final de la Liga Expansión MX; algo que no había pasado desde que el circuito se juega bajo ese formato.

Con 30 puntos después de 17 jornadas, el conjunto sonorense también implantó una nueva marca en la franquicia, al ser el torneo con más unidades conseguidas en su historia dentro de esta división del futbol mexicano.

“Es importante, porque es de los objetivos que nos trazamos a la llegada. Hablando con jugadores, con los dirigentes, queríamos estar ahí, queríamos estar directos en la Liguilla, independientemente del historial que pueda tener el Club.

“Para nosotros era importante entrar directos, tener por lo menos 29 puntos, afortunadamente los conseguimos y hoy estamos ya esperando rival para los cuartos de final”, comentó el DT Roberto Hernández.

Este último admitió que no se imaginaba lograr lo conseguido en su primer torneo al mando del equipo, pero que será en la Liguilla donde deberán demostrar que merecen su primer título luego de siete años en esta división.

“Si cuando llegamos acá, en la jornada 1, nos hubieran dicho que al término de las jornadas íbamos a tener 30 puntos e íbamos a terminar terceros o cuartos general, que íbamos a estar dentro de las mejores ofensivas y defensivas, con un jugador peleando por el título de goleo… hay muchas cosas que son muy buenas, y que uno no se las plantea al principio.

“Pero me quedo con eso, con la disposición; me siento muy orgulloso de estar en este club, de estar con Cimarrones, y de los jugadores que me toca dirigir. ¿Qué tenemos que mejorar?, la consistencia. Creo que todavía alternamos mucho entre jugar bien, jugar regular, por momentos jugar mal; pero también lo valioso es que sumamos puntos”, finalizó.

Los Cimarrones conocerán a su rival de cuartos de final una vez que se dispute la Fase de Reclasificación.