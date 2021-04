Está Raí Villa listo para apoyar a Cimarrones de Sonora

Luego de perderse las últimas cinco jornadas del torneo regular y el juego de reclasificación debido a una lesión, el hermosillense Raí Villa se declaró listo para volver a jugar con Cimarrones de Sonora si el DT Gabriel Pereyra así lo decide.

El delantero afirmó que ya se encuentra entrenando al parejo del equipo y tomando ritmo, por lo que podría ser convocado para los duelos de cuartos de final, donde se medirán al Tepatitlán los días miércoles y sábado de esta semana.

“Ya estamos entrenando, ya sería la decisión del profesor (Gabriel Pereyra) si me convoca o no, pero nosotros ya estamos entrenando y preparándonos para poder apoyar al equipo.

“Nada más nos faltaba lo último, estábamos preparándonos, pero no quisimos arriesgar y mejor esperamos para ahora”, declaró este domingo por vía telefónica.

Aunque las lesiones han sido un tema recurrente durante su carrera profesional, Villa asegura que la sufrida a principios del torneo y la más reciente no están relacionadas, además de haber sido en diferentes piernas.

“Yo creo que a nadie le gusta perderse tantos partidos, y menos a mí, que venía regresando de dos años. En los momentos que me tocó participar me sentí muy bien, sentí que ayudé al equipo, hice lo que me pedía el profesor, pero lo que no me gustó es que recaí en otra lesión”, expuso.

Uno de los partidos que no pudo disputar fue precisamente el de la jornada 13, cuando Cimarrones cayó en casa de Tepatitlán y dejó ir su invicto en el torneo Guardianes 2021, por lo que la eliminatoria en puerta será una revancha tanto para él como para el equipo.

“Es una revancha que nos llega muy rápido, porque fue el único equipo que nos ganó, que nos quitó el invicto. Es una revancha que tenemos con nosotros mismos, y trataremos de salir a buscar un buen resultado para pasar a la siguiente ronda.

“Yo creo que va a ser un partido muy complicado, es un buen equipo, pero nosotros trataremos de hacer lo nuestro”, finalizó.