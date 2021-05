Esperan recuperar renta de casas por regreso a clases

HERMOSILLO, Sonora.- Ante la posibilidad de un regreso a clases presencial, el mercado inmobiliario en Hermosillo se prepara para recuperar el 100% de los departamentos, casas y estudios que desocuparon los estudiantes hace un año a raíz de la pandemia por Covid-19.

El vicepresidente de Asesores inmobiliarios, Rodrigo Peña Porchas, indicó que aunque todavía los estudiantes foráneos no han rentado propiedades en la capital del Estado, ya hay intención de hacerlo, tras anunciarse que existe la posibilidad de un regreso a clases a las aulas.

Señaló que para el sector inmobiliario los arrendamientos de la población estudiantil representan el 10% del total del mercado de renta que manejan, y esos casi en su totalidad fueron desocupados desde mayo de 2020 por la suspensión de clases en aulas, así como de las prácticas y el servicio social.

Con las clases a distancia, subrayó, todos los alumnos regresaron a sus lugares de origen a resguardarse del Covid-19, lo que causó que el alquiler de este sector inmobiliario se desplomara casi en un 100% en un año.

Desde mayo del año pasado desocuparon los inmuebles, era innecesario seguir pagando renta, no se sabía hasta cuando iban a regresar, e inclusive ahorita es sólo una posibilidad, pero dependemos de cómo se comporte la pandemia para que regresen a las aulas”, destacó.

Peña Porchas añadió que la cantidad de estudiantes que llegan a Hermosillo a rentar un inmueble es una cantidad considerable, pero no la tienen cuantificada como en estados como Puebla.

No sé sabe si subirán las rentas o no, porque eso se decide por la oferta y la demanda. La recuperación de espacios para renta buscará mantener el mismo nivel de renta de la pandemia, si la demanda empieza a incrementarse no más allá de lo que estaba en la pandemia”, finalizó Peña Porchas.