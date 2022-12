Esperan paisanos reencontrarse con sus familias

HERMOSILLO, Sonora.- Paisanos pasaron por Sonora emocionados de poder visitar tierras mexicanas, después de al menos dos años de ausencia debido a la pandemia y a las condiciones migratorias entre ambos países.

Dicen estar esperanzados de poder llegar pronto a sus destinos y tener un esperado reencuentro con sus familiares.

Vengo de Bakersfield, California, y voy hasta Guasave, Sinaloa; vengo con toda mi familia muy emocionada de poder visitar mi tierra, porque tenía 10 años que no venía a verlos”, compartió emocionada María Zazueta.

“Este año ya me dieron mi residencia, vengo a festejar con ellos, y a estrenarla”, expresó contenta, pues espera llegar pronto con sus tías, tíos y sobrinos después de más de una década separados.

Como ella, muchas otras familias manejaron por más de 20 horas desde diferentes ciudades de Estados Unidos, hasta el Estado de Sonora, donde aprovecharon para descansar, ir al baño, tomar un refrigerio y seguir su camino a sus ciudades.

La mayoría expresó estar muy conforme con la condición y seguridad de las carreteras, pues les pareció un camino bastante tranquilo y en buenas condiciones.

“Venimos desde los Ángeles, California, y nos dirigimos a Guadalajara”, contó Manuel Palomares, “tenemos ya quince horas de camino y creo que nos quedan cerca de otras 17 horas más, pero la verdad es que se ha ido rápido.

El camino está muy bueno, las carreteras muy decentes, a las ciudades que hemos entrado todo ha estado muy bien y la gente aquí te atiende excelente. No hemos tenido ningún problema, nada, y esperamos seguir así lo que nos falta”, dijo.

Manuel, junto a su esposa e hijos, espera llegar pronto a Guadalajara, para visitar a su suegra, y padres.

Él, como otras familias, no habían podido cruzar a su país en años anteriores, debido a la pandemia, y este 2022, gracias a la vacuna y que se abrieron las fronteras, podrán tener el reencuentro que tanto habían esperado.

Nosotros venimos de Stockton, California y vamos hasta Colima. Estoy muy emocionada de que vamos a ver a mis tíos, mis hermanos y mi hijo; él decidió estudiar en Guadalajara hace seis meses, entonces imagínate, estoy muy emocionada”, compartió Antonia Hernández.

“Más porque es un viaje que no se da todos los años, menos con Covid, por lo regular era cada dos o tres años, pero con Covid no pudimos venir cuando lo teníamos planeado, y ya tengo siete años que no vengo”, expresó.

Aunque la mayoría de los paisanos se dirigían al Sur del País, agradecieron la hospitalidad de los sonorenses y la buena atención que les dieron, pues a todos los lugares donde llegaron recibieron un excelente recibimiento de su parte.