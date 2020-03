Esperan en San Luis Río Colorado a AMLO

Para supervisar las obras del programa Mejoramiento Urbano, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará hoy en San Luis Río Colorado.

El Ejecutivo federal llegará a las 11:00 horas a Mexicali, para posteriormente trasladarse la ciudad fronteriza de Sonora, donde estará acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en la supervisión de la construcción de un estadio.

Con esta sería la octava visita que López Obrador realiza a la entidad desde que comenzó su mandato.

Jorge Taddei Bringas, delegado de los programas de Bienestar en el Estado, detalló que la agenda del Presidente de la República será corta, y solamente tendrá un acto protocolario con menos de 100 asistentes.

“A las 11:30 de la mañana estará el Presidente en el estadio de San Luis Río Colorado supervisando el avance de las obras del programa de Mejoramiento Urbano y algunas viviendas que se construyeron y se reconstruyeron.

Este programa es para los que intenta cruzar al otro lado pues tengan una última oportunidad acá en nuestra patria, en ese sentido el Presidente viene a supervisar los avances”, indicó.

Debido a que la estancia será corta, tendrá un evento protocolario con menos de 100 asistentes, para después hacer un recorrido en una colonia aledaña al Estadio. En cuanto a las medidas de prevención por el Covid-19, el delegado destacó que no habrá fotos con el Presidente, ni saludos de mano.

“La visita es algo distinta por la contingencia, no habrá saludo de manos, ni abrazos, no selfies, hay que mantener la sana distancia y al evento no podrán ingresar más de 100 gentes”, señaló.