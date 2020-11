Esperaban mejor “Buen Fin”

NAVOJOA- No están teniendo un “Buen Fin” los locatarios del Mercado Municipal pues las ventas no reaccionaron como se esperaba durante esta jornada que inició el 9 de noviembre y concluye hoy, manifestó Ricardo Castellanos.

El presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal precisó que las ventas mostraron un aumento del 5%, cuando en años anteriores durante el “fin de semana más barato del año” las ventas subían hasta 90%.

Nos ha ido mal, no me gusta ser pesimista, pero esperábamos mayor flujo de personas y un aumento considerable en las ventas, pero no sucedió”, abundó.