Espera familia de Alfredo Jiménez avance de investigación sobre su desaparición

EMPALME, Sonora.- Valentía y resignación pidió Esperanza Mota de Jiménez a los padres de periodistas desaparecidos o asesinados en México, para afrontar el dolor que causa una situación como la que pasa su familia desde hace quince años.

La madre de Alfredo Jiménez Mota, reportero especializado en nota policiaca, desaparecido el 2 de abril de 2005, durante entrevista en la que participaron su esposo José Alfredo Jiménez Hernández y su hija Leticia, recomendó a las madres y a los padres, apoyar al 100% la profesión y/o actividades que les guste desarrollar a sus hijos.

“Que los padres tengan valentía y resignación, que apoyen siempre a sus hijos en lo que les gusta hacer”, recomendó.

La visita que le hicieron los funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en octubre del 2019, dijo, les da esperanza de saber qué pasó con su hijo menor a quien mantiene en sus recuerdos cada día.

“Tengo muchos recuerdos de él, pero más por las comidas que le gustaban a él, siempre me estaba preguntando qué hiciste de comer, porque comía mucho él”, recordó.

Este día se cumplen quince años de la desaparición del periodista especializado en temas de seguridad y aunque sus padres tenían planes para recordar a su hijo, de una manera más contundente, suspendieron actividades por el Covid-19.

¿Ha habido avances en la investigación de Alfredo Jiménez Mota?

José Alfredo Jiménez Hernández (JAJH): Supe que habían cambiado a la fiscal que estaba, no hemos tenido contacto para que nos den información, la que estaba la quitaron, no le sabría decir el nombre, pero sí hubo cambios.

¿Cuándo fue la última vez que se presentaron los de la Seido con ustedes?

JAJH: En octubre del 2019 estuvieron en nuestra casa.

¿Qué les dijeron?

JAJH: Que estaban trabajando las líneas, retomando las 22 líneas que se abrieron cuando desapareció mi hijo y que no había avances, que seguían trabajando, pero que no se había avanzado nada a pesar de tanto que han hecho.

¿Recuerda cuáles son las 22 líneas de investigación?

JAJH: No podría enumerarlas, pero le han pegado mucho al narcotráfico y crimen organizado, y esas son las líneas que retomaron, en eso están enfocados ahora.

¿Entonces el caso sigue abierto, no lo han abandonado?

JAJH: Siguen investigando, no han abandonado el caso, me preguntaron si me ha llegado alguna información, pero a mí no me ha llegado nada, está calmado, ni siquiera el crimen organizado lo nombra, no podría dar datos que lleve a una investigación, no he tenido noticias, todo ya se calló. Están investigando pero no dan información.

¿Han tenido contacto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos?

JAJH: No he tenido nada con ellos desde hace más de siete años, desde antes de Rosario Piedra (ex titular de la CNDH), ya ni me acuerdo como se llama la que nos contactaba, ya no le dieron importancia al caso, de repente hablaban y luego ya nunca más hablaron.

¿Han tenido contacto con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)?

JAJH: Sí, siempre hemos tenido más apoyo y reconocimiento en la SIP al trabajo que hizo mi hijo.

¿Cuándo fue la última vez que recibieron apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas?

JAJH: El año pasado, de este programa que atiende a las víctimas del secuestro ya no tuvimos tanta respuesta, el año pasado nos dijeron que no había presupuesto por eso no nos visitaban tan seguido.

Don José Alfredo (Jiménez Hernández) el lunes asesinaron a otra periodista en Veracruz ¿Qué le pediría al Gobierno para que las agresiones contra el gremio cese?

JAJH: Lo que debe hacer el Gobierno es detener estas agresiones porque desde el 2005 para acá han aumentado los secuestros, asesinatos y levantones contra los periodistas, debe tomar cartas en el asunto, son los que nos mantienen informados de lo que pasa en la sociedad, no se ve que hagan nada, deben ser más contundentes.

¿Qué legado deja Alfredo Jiménez Mota al gremio?

JAJH: La valentía, el heroísmo y la fuerza con que él plasmaba lo que ocurría en el entorno de la sociedad donde vivía, donde vivíamos nosotros, los cosas más relevantes del Estado. Para él era un grandeza escribir notas fuertes, para que su legado siga los demás periodistas deberán escribir como él, pero ya no existe la valentía, se las han quitado a la mayoría. A los comunicadores que no callan lo que sucede dentro de su País, los levantan, los asesinan como a esta muchacha de Veracruz que lastimó los sentimientos de algunas personas que no son las que uno cree, esos son los peores.

¿Qué significa para ustedes que la calle donde está su domicilio lleve el nombre de Alfredo Jiménez Mota?

JAJH: Nos llena de orgullo aunque todavía no nos lo han hecho oficial, nos sentimos muy orgullosos por el reconocimiento a la labor que desempeñó en el periodismo, a su heroísmo, valentía y a su pasión.

Doña Esperanza (Mota de Jiménez) ¿Qué mensaje le daría a los padres de periodistas desaparecidos o asesinados en México?

Esperanza Mota de Jiménez (EMJ): Que tengan valentía y resignación, que apoyen siempre a sus hijos en lo que les guste hacer.

¿Cuál es el último recuerdo que tiene de su hijo?

EMJ: Tengo muchos recuerdos, pero más por las comidas que le gustaban a él, siempre me estaba preguntando qué hiciste de comer, ¿qué van a comer?, porque comía mucho él.

¿Cuál era su platillo favorito?

Los camarones, siempre le compraba su papá para que le hiciera, le gustaban mucho.

Leticia (Jiménez Mota) ¿Le ha enviado alguna carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador?

Leticia Jiménez Mota (LJM): No le he enviado, pero sí tengo contemplado enviarle una carta para hacerle un reclamo, para que se le dé un seguimiento al caso de mi hermano y se encuentre al responsable de los hechos que pasaron por la desaparición de mi hermano.

Son quince años de la desaparición de tu hermano, ¿Qué le pedirías al Gobierno o a las autoridades que investigan el caso de tu hermano?

LJM: Justicia más que nada, que se haga justicia. Ya son muchos años y necesitamos respuestas.

¿Harán algo el 2 de abril para recordar a Alfredo Jiménez Mota?

LJM: Se canceló, se presentó la cuarentena por coronavirus, no podemos hacer nada, no puede haber concentraciones masivas, se tiene contemplado cambiar todo para el Día de la Libertad de Expresión (7 de junio) si esta contingencia pasa.

José Alfredo Jiménez Hernández: Se cancelaron actividades, no podemos hacer ni siquiera una misa, ni concentraciones en la plaza pública. Para evitar riesgos optamos por no hacer el

evento, dejarlo para el Día de la Libertad de Expresión, si salimos de esta contingencia, sino hasta el año que entra, bueno eso si estamos aquí todavía.