Espera Roberto Garza ganar protagonismo este año con Naranjeros

Aunque sólo pudo lanzar un par de entradas durante su campaña debut en Liga Mexicana del Pacífico, Roberto Garza afirma haber valorado la experiencia y señaló que este año espera tomar mayor protagonismo sobre el montículo en Naranjeros de Hermosillo.

El regiomontano llegó a la capital sonorense como parte de una negociación con Sultanes de Monterrey en 2021, y aunque ese año disputó sus primeros encuentros como beisbolista profesional, aseguró que buscará ganarse la confianza del cuerpo técnico en esta nueva campaña.

“Fue una temporada de bastante aprendizaje, la verdad. Aprendí a valorar mucho la paciencia y todas estas virtudes escondidas detrás del deporte, creo que le saqué el mayor provecho posible y me la llevo en el corazón para toda la vida, creo que cambié bastante mi persona en el lapso de esa temporada”, expresó.

A sus 20 años, es uno de los grandes prospectos con los que cuenta el equipo de la capital sonorense, al igual que lo es para los Atléticos de Oakland, donde ya puede presumir de tres temporadas desarrollándose como novato.

“Yo creo que he aprendido eso, a diferenciar los niveles de experiencia y cómo se desenvuelven los más veteranos y los más jóvenes; que al final es donde recae la presión de los miles de fanáticos, y eso también me ha enseñado a manejarlo.

“Yo creo que una buena temporada sería tener la oportunidad de pitchear y mostrarme, desenvolverme en la loma; me siento muy seguro de mí mismo, he trabajado bastante, tanto física como mentalmente, y la verdad que me siento muy completo”, afirmó.

ÉL ES…

Roberto Garza Velderrain

Edad: 20 años

De: Monterrey, Nuevo León

Posición: Pitcher