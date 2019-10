Especialistas advierten aumento de trastornos mentales en jóvenes

HERMOSILLO.- Seguramente de niño jugaste a no pisar raya, a identificar los carros de cierto color o contar tus pasos. Si ya pasaste de la adolescencia y aún lo haces como una obsesión, y no hacerlo te produce intranquilidad o angustia, ¿ sabes que podría ser el inicio de un trastorno mental?

Si bien son conductas que forman parte del desarrollo, la mayoría se abandonan en las etapas iniciales de la vida y se adquieren otras; el problema surge cuando no se pueden dejar, explica el sicólogo clínico Adrián Chávez Cuevas.

"Eso me lleva a funcionar de cierta manera, así funcionan las obsesiones: Si hago algo diez veces elimino la posibilidad de que suceda tal cosa, tengo que hacerlo, porque si no, va a sucederme algo", señala.

De acuerdo con Juan Manuel Tong Payán, director de Salud Mental y Adicciones en el Estado, las enfermedades pueden clasificarse en leves, como el insomnio, el estrés continuo y la distimia, y las graves o discapacitantes, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar.

Una tristeza prolongada o sensación de desesperanza, un cambio repentino de hábitos en la alimentación, problemas para manejar las emociones o sentimientos de angustia y opresión en el pecho podrían ser algunos síntomas.

TRISTEZA Y SOLEDAD

Ella ha vivido con depresión desde los 8 años de edad, pero no sabía que tenía esta enfermedad hasta hace unos meses cuando atentó contra su vida y se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Así empezó su primera sicoterapia.

"Luciana" relata que una débil relación con sus padres durante su infancia y adolescencia la aisló del resto de la sociedad. Para ella la tristeza y el enojo eran un sentimiento normal.

Cuando le sugirieron ir con un siquiatra, aceptó y hasta la fecha ha cumplido con su tratamiento, con la esperanza de cambiar sus pensamientos: "La verdad me causa mucho estrés el estar tanto tiempo refundida en mi tristeza y no poderme sentir bien, y ver a los demás que se sienten bien, me da frustración".

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Es, además, la principal causa de discapacidad.

DIAGNÓSTICO MÁS EN MUJERES

Roberto Valentín Peláez Martínez, siquiatra, advierte que las enfermedades mentales van en aumento en personas cada vez más jóvenes, debido a factores como la tecnología, los videojuegos, la situación económica y la violencia. Y están más diagnosticados en mujeres que en hombres.

"A la hora de hacer un diagnóstico se hacen más en mujeres que en hombres, porque la mujer es más abierta, más expresiva de sus emociones, más comunicativa de sus problemas con otras compañeras o con su familia, sí es atendida y acude más al médico", explica.

Tanto los sicólogos como los siquiatras resaltan que son el último recurso de una persona que posiblemente tenga una enfermedad mental. Ello, a pesar de que se estima que existe una probabilidad del 25% de padecer algún trastorno.

El sicólogo Adrián Chávez añade: "Siempre buscan primero otras figuras o dejarlo por sí mismos. No hay que esperarnos a las últimas señales, por ejemplo, cuando vemos al adolescente que ya se cortó. Esa es una señal ya grave, cortarse implica una acción bastante fuerte".