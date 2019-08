Escuchan papás ABC a funcionarios federales

HERMOSILLO, Sonora.- Padres de niños fallecidos y afectados por el incendio en la guardería ABC sostuvieron ayer una reunión privada con el director general del IMSS, Zoé Robledo, para escuchar el avance de acuerdos, previo a la visita del Presidente de la República.



En un encuentro que se extendió por más de cinco horas y donde en al menos tres ocasiones padres abandonaron el salón, funcionarios federales les mostraron algunos avances en denuncias penales, amparos y acuerdos.



Papás dejaron el lugar donde se llevaba a cabo la reunión por no estar de acuerdo con que no se les permitiera el uso de la voz a los abogados de los distintos grupos.



"Se han negado a que tomen la voz los abogados, es una agenda unilateral, no tenemos conocimientos jurídicos y lo que están hablando son cuestiones jurídicas y no permitían que hablaran los abogados", dijo Julio César Márquez, padre de Yeyé.



En la reunión se informó que el próximo lunes 2 de septiembre, el Presidente de la República se reunirá con los padres ABC, después de la conferencia de prensa.



Aunque sin dar muchos detalles por el debido proceso de algunas denuncias, el director general del IMSS, Zoé Robledo, mencionó que sí hay avances en denuncias penales en contra de proveedores, del ex gobernador Eduardo Bours, así como acuerdos que prefirió no mencionar.



"Son resultados en cuestiones jurídicas con las denuncias, cosas que tienen que ver con el consejo técnico, auditoría y avanzamos desde denuncias penales a proveedores, que no puedo detallar por el debido proceso, hasta cuestiones que tienen que ver con funcionarios", dijo.