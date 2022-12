Escuchamos las voces que trabajan por el bien del País: Alfonso Durazo

En Sonora cuentan con un espacio y se escucha a quienes tienen una visión para construir en beneficio de quienes más lo requieren, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En el marco de la charla “Diálogos Sobre Visión de País”, encabezada por el senador Ricardo Monreal Ávila, el mandatario sonorense recordó el trabajo conjunto que ejerció al lado del congresista mexicano a lo largo de distintas épocas.

“Debo de reconocer en el senador Monreal un hombre de una formación académica de excepción. Debo de reconocer, también, un hombre de una larga trayectoria en esta lucha”, indicó.

En su participación, el senador Monreal Ávila destacó la gestión que encabeza el gobernador Durazo Montaño, la cual está arrojando resultados positivos en beneficio de toda la ciudadanía en la entidad.

Yo a Alfonso lo conozco de hace muchos años, y casi siempre lo que escucho son buenas opiniones sobre él. Y lo que escucho aquí en Sonora es que inició un proceso distinto en Sonora. Y yo estoy seguro que va lograr construir un modelo y un proyecto político, no de él, sino de Sonora para los sonorenses.

“Un proyecto distinto para el futuro de Sonora, para los jóvenes, para los niños, para las nuevas generaciones. Por eso creo que Alfonso va a ser uno de los mejores gobernadores que tenga Sonora”, comentó.

COMPARTE SU VISIÓN DE PAÍS

En su charla, el senador señaló que en México hay tres problemas severos: Inseguridad, economía y empleo y el campo mexicano.

Monreal Ávila indicó queen el tema de inseguridad el crimen organizado ha avanzado en territorio y esto haabonado a un decremento dela paz, mientras que en el tema de economía y empleo, hasido la pandemia la que ha devastado este rubro.

“Mientras que el campomexicano, no es problema sino una solución. Nunca mevoy a confrontar con el presidente López Obrador, lo respeto. No tenemos ninguna dificultad, sólo hay opinionesdistintas en algunos temasque no llegan a ser una profunda dificultad y diferencia”, comentó.

El legislador enfatizó que aunque se discute sobre los problemas, considera que el País necesita conciliación.