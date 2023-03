Es una opinión

Si te ofrecen una nieve de vainilla, y no te gusta esta dices que no. Tu rechazo es con base en la experiencia que tienes, no a la persona que te la ofreció.

El famoso violinista Joshua Bell ganador de un Grammy se puso jeans, una gorra de beisbol y se puso a tocar en el Metro de Washington D.C. y de las más de mil personas que pasaron solo siete se detuvieron a escucharlo. El problema fue el lugar, la gente que pasó no aprecia música clásica y no tenía tiempo para detenerse.

La experiencia con el rechazo

Jim Jang es un inmigrante chino que llegó a Estados Unidos con aspiraciones empresariales y se da cuenta de que tiene un gran miedo al rechazo. Se le ocurre entonces hacer un experimento: 100 días de pedir cosas grotescas. Ejemplo de lo que pide: En una casa que no lo conocen pide permiso para jugar en el jardín; en un McDonalds pide en la tarde un desayuno, etc.

De todos los rechazos obtuvo lecciones valiosas. Veamos una de ellas.

¿Por qué?

Cuando Jiang en un vuelo le pidió a la aeromoza dar las instrucciones de seguridad, ella le dice que no. Entonces muy amable le pregunta por qué, y le contestan que es por reglamento de la aerolínea. Sin embargo, a la azafata se le ocurrió algo: Le dijo a Jiang que podría dar el mensaje de bienvenida después del mensaje de seguridad. Y esto fue mucho mejor porque ya no se tuvo que sujetar a una “script”.

Conclusión

Cuando te das cuenta de que un rechazo no te afecta en tu persona eso te permite aumentar tu inmunidad al rechazo. Cuando puedes manejar un rechazo eso te hace pedir de una manera más amigable, más abierta, y, por lo tanto, la persona estará más proclive a apoyarte.

Otro beneficio es que el rechazo te puede llevar a una motivación a probar que dicha persona está equivocada. Cuando Michael Jordan lo rechazaron en el equipo de basquet de la preparatoria eso lo llevó a entrenar y practicar más intensamente, lo demás es historia.

Y por último, un rechazo te puede llevar a nuevas perspectivas o pistas para hacer las cosas. Thomas Edison fracasó más de mil veces antes de lograr la bombilla eléctrica y Jeff Bezos, cuando inició Amazon, los primeros cinco años perdió dinero.

Estimado lector, hay que perder el miedo al rechazo, recuerda, es solo una opinión. ¡Feliz domingo!



Octavio F. Ballesteros Navarro. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección fiscalmente deducibles. Correo: octavio@ballesterosyasociados.com.mx

FB: asesores ballesteros @octavioballes