“Es una enfermedad terrible”

HERMOSILLO, Sonora.- A una semana de haber comenzado su carrera profesional como enfermero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Alan Ortiz fue asignado a un área Covid, donde se encontró cara a cara con este padecimiento, el cual describe como terrible y desolador.

“Es terrible ver cómo te puedes llegar a contagiar sin imaginarlo y sufrir todas las complicaciones que conlleva. También es un reto para todo el personal de salud... nos obliga a hacer las cosas bien y a sacar lo mejor de nosotros”, expresó pensativo el joven de 28 años.

Cuando Alan fue informado que estaría encargado de pacientes positivos y sospechosos de la enfermedad, comentó que sintió algo de miedo e incertidumbre, ya que no sabía con qué se encontraría.

Al entrar, el miedo se transformó en tristeza, ya que pudo ver cómo los pacientes se encuentran aislados, solos y con miedo de perder la vida ahí, sin despedirse de sus familiares.

“Adentro los pacientes están algunos con dolor y otros con temor porque no tienen a sus familiares cerca, pero nosotros nos aproximamos a ellos y nos presentamos, les decimos nuestro nombre y les preguntamos si tienen sed o si necesitan algo, porque es en este tipo de situaciones cuando uno demuestra la capacidad que tiene como personal de salud y ser humano”, añadió.

Lamentablemente Alan tuvo que despedir a uno de sus pacientes, quien perdió la batalla contra la enfermedad.

“Él me decía que quería ir a su casa. Cuando yo ingresé aún no estaba tan mal, estaba delicadito, pero es impactante cómo de un momento a otro puedes empeorar con este padecimiento. Él quería estar en familia, pero desgraciadamente se fue”, compartió el enfermero.

Veo a mucha gente haciendo chistes sobre esto (...) desgraciadamente, cuando te enfermas de Covid, esas risas que tuviste mientras comprabas un cartón de cerveza ya no van a importar, porque ahí no hay risas: Te vas solo, no te despides... es muy triste ver eso”.

Alan Ortiz, enfermero.