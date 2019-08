"Es padre saber que sí somos hermanas"

GUAYMAS, Sonora.- Los resultados de las pruebas de ADN que les practicaron a Joselinne Poleth Encinas Durán y Nadia Castillo, revelaron que son hermanas, al coincidir en un 99.9% los estudios.



Encinas Durán el 17 de junio inició la búsqueda de su familia consanguínea a través de redes sociales, con una historia que le había sido contada por su familia adoptiva una y mil veces.



"En diciembre de 1992, el señor ‘Chon’ me encontró sola en la central camionera, en Hermosillo, y al ver que nadie la buscaba, optó por llevarme a Empalme, donde vivía con su familia, pero su esposa le pidió que me llevara con Rosa, una líder de barrio, porque no podría mantener una boca más", recordó.

Rosa sin dudarlo la acogió como su hija y la sacó adelante hasta el día de su muerte, y fue entonces que la joven de Empalme, decidió buscar a su verdadera madre.Unos días después de su búsqueda en redes sociales, Encinas Durán recibió un mensaje de Nadia, quien tiene similitudes físicas y el 29 de junio se sometieron a la prueba de ADN, el cual resultó positivo."Estoy muy feliz, siento mucha alegría, es muy padre saber que sí somos hermanas", expresó Joselinne Poleth, "ahora nos dedicaremos a buscar a otras dos hermanas que no conocemos".