Es momento de que no nos tiemble la mano en seguridad: María Dolores del Río

PRIMER DE DOS PARTES

La coordinación entre gobiernos, el contratar a mil agentes estatales, el contar con policías confiables en los 72 municipios y la participación de la sociedad civil serán parte de las acciones para recuperar la seguridad en Sonora, estableció la titular de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez.

Es momento de que si queremos mejorar las condiciones de seguridad es momento de que no nos tiemble la mano y en esto los presidentes municipales tienen una gran responsabilidad, y no es ‘echar la bolita’, es simplemente que cada instancia de Gobierno tiene una responsabilidad”, puntualizó.

La funcionaria estatal habló en entrevista con EL IMPARCIAL sobre el diagnóstico de la seguridad en la entidad, los retos que tienen y las principales acciones que impulsarán en la dependencia. Aquí la entrevista:

¿Cuál es el diagnóstico sobre la seguridad en el Estado?

Lo dividiría en dos, primero decir que el diagnostico lo hacemos todos como ciudadanos, desde antes de entrar a la Secretaría de Seguridad sabía, igual que muchos sonorenses que la primera preocupación de los sonorenses es la seguridad, el sentirte tranquilo, independientemente de las encuestas, del Envipe (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública), del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) y de otras, y las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En segundo, y es importante que los sonorenses lo sepan, encontramos dos condiciones en las cuales podemos construir un proyecto que permita generar realmente seguridad. Primero, encontramos una Policía Estatal, pequeña, no llegan a mil elementos, pero todos con su acreditación con su certificado único de policía. Eso que hace sentir y saber que tienes una Policía confiable.

Segundo, encontramos tecnología, arcos carreteros, cámaras, todo un sistema de video vigilancia en el Estado y ¿por qué destaco esto?, porque no estamos partiendo de cero.

Lo que a mí me parece más relevante es que tenemos un Gobernador que al haber sido secretario de Seguridad se implementó una estrategia de mesas regionales, de coordinación de las instituciones, que hoy quiere lograr que estas 10 mesas sean efectivas, productivas en Sonora.

¿Qué acciones considera que van a incidir en frenar la violencia que hay en algunas regiones?

Todo parte del gran Acuerdo por la Paz y lo primero que se hizo hace unos días fue firmar el Mando Policial Coordinado. Esto es que para haber llegado los presidentes municipales a firmarlo tuvieron que haber pasado el convenio por Cabildo, es decir, es un acuerdo del Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal y que firmó con el Gobernador en tres áreas.

La primera es el combate a la corrupción, así como la Policía Estatal tiene todas las certificaciones, queremos que la Policía Municipal tenga todas sus certificaciones, necesitamos que cumpla con los exámenes de acreditación.

Ya ha habido presidentes municipales a quienes les hemos dicho, esa persona que tienes propuesta como comisario, no va a pasar porque esa persona no pasó su examen, ya les hemos dicho los requisitos que tienen que cumplir cada uno de los policías y el estatus que tienen.

El profesionalismo, en el tema de los policías, una mayor capacitación, en las áreas que le corresponde tanto en lo municipal como en lo estatal. Y luego, el otro eje de este gran acuerdo con los municipios es la coordinación porque creo que lo que ha sucedido en nuestro Estado es que en materia de seguridad pública todo mundo trata de “echarse la bolita”, y que hemos tenido gobernadores que siempre han dicho “esto es responsabilidad del Municipio o esto es responsabilidad de la Federación”, el “echarse la bolita” no ayuda a que Sonora avance en materia de seguridad.

En el tema de las mesas regionales, el Gobernador ha insistido mucho en que funcionen para la coordinación. La Fiscalía General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad acabamos de firmar un convenio para compartir información, e instituciones federales, a nivel municipal.

Y el otro acuerdo, que pronto vamos a firmar, es con la sociedad y con las distintas áreas del Gobierno del Estado porque la seguridad pública no sólo es más policías sino también combatir la pobreza, es oportunidades para los jóvenes, es atender a las personas que andan en la calle, es atender la violencia familiar, no todo lo va a resolver únicamente los policías.

¿Cómo funcionará el Mando Policial Coordinado (MPC), en qué momento entrará en acción el Gobierno estatal con los municipios?

El MPC es cómo nos coordinamos en estas acciones, en estos espacios que hemos focalizado con mayores riesgos en un Municipio, pero la ley faculta a que si hay un lugar donde la situación rebasa al Gobierno municipal puede entrar el Gobierno del Estado y esa es la otra opción, esperamos que no sea la recurrente, que logremos tener una coordinación que permita duplicar los elementos de Policía, que si tienes una cantidad en la Policía de Hermosillo, Obregón, etcétera, se sume lo estatal.

Adelanto que, en el caso de la Secretaría de Seguridad, quienes son los que deben presentar examen de confianza son los policías y ahorita estamos presentando examen de confianza todas las personas, todos los C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano), los operadores de llamadas, 911 y 089, y todos están siendo evaluados y van a ser evaluados, desde la secretaria, que fue mi caso, hasta la persona que hace la limpieza en las oficinas para generar esa confianza entre todos.

¿Cómo se logrará la limpia en las corporaciones municipales si en el pasado los alcaldes han dicho que no tienen recursos para dar de baja a los agentes reprobados o que hay disputas legales que no permiten sacar a estos elementos?

Es más grave tener un policía que no cumple con la expectativa ante la sociedad que enfrentar un procedimiento legal que al final del día lo va a ganar un presidente municipal, creo que lo que ha faltado es la fuerza y el respaldo para tomar estas decisiones.

Las policías municipales deben de ser confiables y la única manera es que no se queden quienes no reúnan los requisitos, para empezar, les digo una persona que no está certificada ni siquiera puede portar arma, la ley lo prohíbe.

El día de la firma del convenio le entregamos a cada presidente municipal un sobre cerrado con información confidencial donde venía la situación de cada uno de las policías locales en donde les hacíamos saber con nombre y apellidos qué policías cumplen con los requisitos y cuáles no; algunos de ellos probablemente podrán presentar el examen y entonces ya cumplirán, pero habrá casos que el sistema nos diga que esta persona ya no puede ser evaluada y solamente debe de estar fuera.

Es momento de que si queremos mejorar las condiciones de seguridad es momento de que no nos tiemble la mano y en esto los presidentes municipales tienen una gran responsabilidad, y no es “echar la bolita”, es simplemente que cada instancia de Gobierno tiene una responsabilidad, y los gobiernos locales son el Gobierno más inmediato, más cercano, entonces tienen que cumplir con eso.

¿Les darán un plazo a los alcaldes para que atiendan esta información que les dieron?

Sí, nosotros esperamos que de aquí a que termine el año ellos hayan tomado decisiones porque yo creo que es preferible tener una corporación de 400 policías a tener una corporación de 700, donde 300 no son confiables.

En el último reporte de agosto del Secretariado se informa que alrededor del 11% de los agentes estatales, municipales, de la de la FGJE (alrededor de 795), no aprobó el C3, ¿deben ser dados de baja?

Creo que sí, no hay opción, si no cumples con el requisito no puedes estar ahí. Hay municipios donde hay más policías municipales sin acreditar que acreditados.

Todos queremos tener una Policía en que confiar, creo que parte de la labor que tenemos que hacer como Secretaría de Seguridad Pública es valorar el trabajo de los policías y que tenga incentivos, el Gobernador ha insistido muchísimo en eso, en que haya incentivos, que un policía pueda aspirar a vivir con dignidad y a sacar a su familia adelante con dignidad y tener a sus hijos en las escuelas que ellos quieren que estudien.

Creo que si vemos al policía así en el plazo de seis años vamos a tener otra Policía.

Ahora el Gobernador quiere transitar de la Policía Estatal a la Guardia Estatal, que no solamente quiere que sea un cambio en el nombre sino que realmente cambien en lo que significa los mandos, en la trayectoria que pueda tener, el camino que pueda seguir alguien que entra a la policía, en este caso la Guardia Estatal, así que vamos a ir viendo cosas.

El Gobernador dice “quiero mil policías más en la Policía Estatal”, eso va a implicar que el presupuesto de Seguridad crezca en ese sentido en cómo cubrir económicamente desde su capacitación hasta el ingreso a la Policía; hay muchos proyectos que vamos a ir dando a conocer.

¿Qué plazos tienen para que la gente empiece a notar resultados en la seguridad sobre todo en las áreas más conflictivas?

Sería muy pretencioso decir que en un mes o dos meses. Sí necesitamos decir por lo menos un año para trabajar, un año tres meses, que es lo que nos pusimos como meta, incluso como equipo de Seguridad para cambiar cosas para terminar de hacer los diagnósticos, para encontrar mecanismos de mejora, por un lado, la percepción y, por otro lado, la realidad porque a veces la percepción es más alta que la misma realidad y eso es lo que también tenemos que ver, qué genera esa percepción, este temor tan fuerte y dónde se genera más.

Mañana: ¿Qué hay sobre la política de abrazos y no balazos?