“Es la enfermedad más dura que he tenido”: Raúl, productor pesquero

Guaymas, Sonora.- Para Raúl Sánchez Almeida, el Covid-19 es la enfermedad más dura que ha enfrentado en toda su vida, al experimentar, dolor, asfixia, agotamiento y la separación de sus seres queridos.

El productor pesquero hace catorce días presentó un fuerte dolor de cabeza y estómago acompañado de fiebre, que le duró cuatro días, por lo que fue atendido por una infección estomacal por personal médico.

A partir del sexto día, el guaymense experimentó ataques de tos continuos que le impedían respirar, lo que lo llevó a realizarse diferentes estudios, entre ellos la prueba de coronavirus que resultó positiva.

Del 17 al 23 de junio la pasé muy mal, pensé que me iba a morir, es lo más feo que se puede sentir en dolor de cuerpo, cabeza, no se puede respirar, porque te dan ataques de tos y cuando intentas jalar aire te ahogas, es muy feo, cuídense, no salgan si no es necesario y sobre todo no expongan a los niños”, recomendó.