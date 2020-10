¿Es influenza o es Covid? Esto recomiendan los médicos

HERMOSILLO, Sonora.- Diferenciar un caso de influenza de uno de Covid-19 sólo por los síntomas es prácticamente imposible, pero la ventaja es que ambas enfermedades se transmiten por la misma vía y las medidas preventivas son iguales, coincidieron los médicos Jesús Sánchez Colín e Isaac Chávez Díaz.

Una diferencia clínica no existiría, porque la mayoría de los pacientes con Covid, el 85%, son cuadros leves, igual la mayoría de los casos de influenza”, señaló Sánchez Colín, especialista en Infectología.

Lo que sí se puede hacer, expuso, es aplicarse la vacuna contra la influenza, especialmente los grupos vulnerables, para que el organismo desarrolle anticuerpos y pueda actuar si está expuesto al virus.

“Generalmente, mucha gente les tiene miedo a las vacunas, y dice, 'es que me vacuné y me dio gripe'... no, te vacunaste, pero estás despertando una respuesta inmune. Y la vacuna no es para que no te dé gripe, es para que no te dé una neumonía complicada”, puntualizó.

Además de ello, inmunizarse contra la influenza ayudará a que en caso de presentar síntomas de gripe se sospeche más rápido de Covid y se aplique tratamiento a tiempo, indicó el doctor Isaac Chávez, anestesiólogo.

Entre menos casos haya de influenza, va a ser más probable que sea coronavirus; si nos llega una persona con datos de infección respiratoria y tiene vacuna para la influenza, vamos a tener más probabilidad de que sea coronavirus y la empezamos a tratar”, explicó.

Chávez Díaz expresó que en teoría sí pueden reportarse casos de ambas infecciones al mismo tiempo, pero las dos se pueden prevenir con las mismas medidas: Uso de cubrebocas, lavado de manos frecuente y distanciamiento social.

“En el hemisferio Sur se redujeron bastante los números de casos en la temporada de influenza de ellos, que es el verano de nosotros, porque se estaban protegiendo igual, y esa es la invitación, seguirnos cuidando”, añadió.

Al iniciar la temporada de influenza 2020-2021, Sonora aún no reporta casos ni defunciones por influenza, mientras que en la temporada anterior se registraron 335 infecciones y 30 fallecimientos, según datos de la Secretaría de Salud federal.