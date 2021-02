Es importante no bajar la guardia ante Covid: Clausen Iberri

HERMOSILLO.- Los efectos secundarios que el Covid-19 llega a dejar en la salud pueden quedar de por vida, por tal motivo es primordial que se evite contraer al virus, reiteró el secretario de Salud de Sonora.

Enrique Clausen Iberri externó que aunque ya se esté en el proceso de vacunación contra el virus en adultos mayores, se deben de seguir realizando las acciones preventivas, ya que no se sabe cómo reaccionará cada organismo al coronavirus ni las secuelas que puede dejar.

A lo mejor tú y muchos como tú, son de los que piensan que estando ya tan cerca la vacuna, no importa si de una vez les da Covid, total de todas maneras se van a aliviar. Pero a lo mejor lo que no has calculado muy bien, son las secuelas que pueden quedar, aun después de haber superado la enfermedad”, declaró.