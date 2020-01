Es don Joaquín el abuelo que todo un pueblo "adoptó"

NAVOJOA, Sonora.-Fernando Miranda, residente de la colonia Sonora, manifestó que desde que se publicó en redes socialesla situación adversa que enfrentaba el adulto mayor, las personas lo apoyaron viéndolo como si fuera el abuelo de cada uno.

"La verdad creo que todos nos identificamos con nuestros abuelitos y lamentablemente esa es la situación de muchos de nuestros viejecitos, que tienen que trabajar para seguir ganándose la vida", expresó.

Edith Lomelí, habitante de la colonia Miravalle, coincidió en que el vendedor de elotes se convirtió en el abuelo de la ciudad por su carisma y ganas de luchar.

"Es un ejemplo de vida por eso lo consideramos nuestro abuelo, ojalá que todos los adultos mayores tuvieran su vejez asegurada y no tuvieran que trabajar por necesidad, pero vemos a muchos en las calles haciéndole la lucha", dijo.

Don Joaquín, quien es originario de El Chinal, Álamos pero radica en la colonia Deportiva de Navojoa desde hace varias décadas, comentó que acepta con gusto el título de abuelo de los navojoenses, para quienes sólo tiene palabras de agradecimiento.

"Me cambiaron la vida, no sé como agradecerles por todo lo que me han ayudado y me siguen ayudando, Dios les pague todo lo que hicieron", manifestó.

El caso de don Joaquín conmovió no sólo a los más de 140 mil habitantes de Navojoa sino también a personas de otras partes de México y el extranjero, incluso algunos lo apoyaron con despensas, un triciclo nuevo, medicamento y comprando sus productos.

Don Joaquínse "viralizó" por una publicación que hizo un joven en redes sociales y de estar triste por no poder vender, su vida y su estado de ánimo dieron un giro radical.