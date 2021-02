Es Miguel Vallejo una leyenda viviente en Cimarrones de Sonora

Si hay un jugador que puede jactarse de ser una leyenda en Cimarrones de Sonora, ese tendría que ser Miguel Vallejo; el jalisciense ha participado en 182 de los 193 partidos que los cornudos han disputado en su historia, y todavía va por más.

El mediocampista no sólo ha estado con el equipo desde que este era parte de la Segunda División del futbol mexicano, sino que ostenta los récords de más minutos jugados (14 mil 834) y más goles anotados (38) en la franquicia.

“Estoy muy contento por mi rendimiento, por seguir jugando, por estar en este gran equipo, por representar a Cimarrones. Desde el momento en que llegué aquí he estado feliz por darme la oportunidad de seguir jugando y agradecido con todas las personas que me han rodeado, que me han valorado”, externó Miguel Ángel.

A sus 30 años edad y en su duodécimo torneo con Cimarrones en Liga de Ascenso/Expansión MX, el ya sonorense por adopción sigue siendo una pieza fundamental en el esquema de Gabriel Pereyra en el actual Guardianes 2021, donde ha iniciado como titular en las seis jornadas que van hasta el momento.

�� Cimarrones deja ir vivos a los @PumasMX y empatan sin goles



No se reflejó en el marcador la gran cantidad de llegadas de peligro que se generaron ante los Pumas Tabasco y el partido acabó empatado sin goles, sumando 1 punto con un total de 8 en la tabla general.#AFERRADOS pic.twitter.com/F9FlOZbT6N — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) February 17, 2021

“Me ha costado bastante mantenerme, siempre he sido un profesional dentro de la cancha y fuera de ella, y eso es lo que me ha ayudado a ser constante día con día. Puede llegar una lesión o cualquier cosa, gracias a Dios a mí no me ha llegado y espero nunca llegue en mi carrera.

“La verdad que estoy disfrutando mi momento, en la cancha hay veces que no he andado en buenos momentos, pero siempre quiero dar todo por el equipo”, aseguró.

Miguel Vallejo llegó a la institución en 2014, cuando ya había decidido retirarse del futbol y se encontraba trabajando en Estados Unidos.