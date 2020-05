Ervey a la espera de primera liguilla con Cimarrones

HERMOSILLO, Sonora.- Disputando su tercera temporada con la cantera de Cimarrones de Sonora, Jorge Ervey López sabrá finalmente lo que es jugar una liguilla de la Tercera División Profesional.



El lateral de la filial sonorense está comprometido y listo para enfrentarse al conjunto de Tecos de la UAG en los octavos final del campeonato; por su posición en la tabla general, los suyos recibirán el partido de vuelta de esta instancia.

En lo que fue el calendario regular, tuvo participación en trece compromisos, once de ellos como parte del cuadro titular y acumulando mil 23 minutos en cancha durante el torneo.

“Tenemos que seguir trabajando lo que resta de la cuarentena, que nos sigan dando indicaciones los profes, y una vez regresando a cancha, a seguirle metiendo como equipo para llegar de la mejor forma a la liguilla”.

Desde la campaña anterior, el futbolista de 17 años de edad se ha consolidado como titular en la filial sonorense, y ahora, portando el gafete de capitán, acepta el compromiso de asumir la voz de mando en la cancha.

“Ha sido un buen torneo y con esta responsabilidad se me hace algo pesada, pero no importa, es algo que mis compañeros me ayudan a mejorar y listo para ayudarlos a ellos en lo que se pueda”.

Con el nuevo formato de competencia que tendrá el Ascenso y con el posible nombre de Liga de Desarrollo o de Expansión, el defensa hermosillense se llena de regocijo ante la idea de ser considerado para el primer equipo en el corto plazo.

“Lo veo como una oportunidad, una oportunidad para nosotros los jóvenes con la regla que metieron. Parece que va ser de gran ayuda para nosotros que estamos en la cantera del equipo”.



ES BUENO SABER…

En su primera temporada con la cantera de Cimarrones, Jorge Ervey López jugó seis partidos, uno como titular y sumando 207 minutos de participación.