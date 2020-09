Ernesto Gándara Camou da positivo a Covid-19; "no presento ningún síntoma", dice

HERMOSILLO, Sonora.- Este sábado Ernesto Gándara Camou reveló que dio positivo a Covid-19, pero se siente bien y seguirá las instrucciones de las autoridades sanitarias.

Mediante su cuenta de Twitter el ex presidente municipal de Hermosillo (2006-2008) y ex senador (2012-2018) informó sobre su estado de salud. Por lo que aseguró que no presenta sintomatología de la enfermedad, como son dolor de cabeza, de garganta, tos o fiebre.

El también abogado señaló:

Les quiero compartir que he resultado positivo al Covid-19; no presento ningún síntoma y me siento bien".

"Siguiendo los protocolos de las autoridades de salud mi familia y yo permaneceremos en aislamiento”, agregó Gándara Camou.

Asimismo, la Gobernadora de Sonora Claudia Plavovich Arellano le deseó una pronta recuperación ante el virus SARS-CoV-2.

"Que te recuperes pronto, estimado Ernesto. Con el apoyo de tu familia y tomando todas las medidas médicas necesarias, estoy segura que así será. Te mando un fuerte abrazo", expresó la mandataria a través de redes sociales.