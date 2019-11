Envía sus artesanías hasta el Lejano Oriente

NAVOJOA, Sonora.- El talento y creatividad de la etnia Mayo llegaron hasta el otro lado del mundo con las figuras de palo fierro que elabora Esteban Márquez Parra, originario de la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo.

El artesano de 59 años de edad manifestó que hace figuras de madera, además de moledores de chiltepín, los cuales distribuye a China, Japón, Canadá, y al interior de la República Mexicana.

"Pues es un trabajo noble que hago por pedidos, me ha tocado mandar a China, Japón, Canadá y Estados Unidos", abundó, "con este trabajo le di sustento a mis diez hijos".

El palo fierro, explicó, se caracteriza por ser una madera dura y resistente, de árboles que pueden vivir hasta 200 años.

"Consigo troncos ya secos ahí en el monte y para hacer figuras me baso en lo que el mismo tronco me va indicando, a veces ya tienen alguna figura y yo sólo le voy dando más forma y detallando", agregó.

A diario produce 50 moledores de chiltepín, pues son las piezas más solicitadas, añadió, cada una tiene un costo de 70 pesos, pero a partir de 20 piezas el precio se reduce a 40 pesos.

"Algunos pedazos de madera les veo forma de venado, de búho, o determinada forma y empiezo a tallar, pero la misma madera me va diciendo", insistió.

El llegar a obtener la calidad y pericia para elaborar cada obra no fue fácil, reconoció, ya que la práctica le costó perder la mitad de dos dedos de la mano.

"Hay que tener mucha precaución, trabajar bueno y sano, no tomado, no desvelado, no crudo", enfatizó, "ya me moché dos dedos con la máquina".