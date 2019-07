Entregan uniformes a policías en Empalme

Aunque poco más del 50% de los elementos de la Policía Municipal en Empalme no portan armas de fuego durante sus actividades para resguardar el orden público por no tener aprobado el C3, el alcalde Francisco Javier Genesta Sesma les entregó uniformes y un módulo de seguridad.



El primer edil subrayó que está a la espera que la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado les dé una fecha para que la primera parte de los elementos acuda a presentar el examen de confianza y así regularizar la situación que enfrenta la mitad de la corporación.



El uniforme, indicó, es parte de la herramienta de trabajo de los elementos, y el Ayuntamiento está obligado a dotárselo, aunque por años no lo recibieron en administraciones anteriores.



"Este es el resultado de un esfuerzo de todos, tanto de la síndico, regidores, funcionarios y todos quienes colaboran en esta administración, porque con los ahorros que se han logrado se pudo cubrir el costo de los uniformes", subrayó.

Hoy en día, dijo, busca la forma de asegurar a los elementos de la Policía y Tránsito Municipal, pero desafortunadamente hasta el momento no ha habido una compañía aseguradora que le ‘quiera entrar’, debido a las labores de riesgo que desarrollan.Aseguró que con el apoyo de la Guardia Nacional y la activación de diez patrullas más, han logrado reducir el índice delictivo, principalmente en el rubro de robos a casa habitación, comercios y a transeúntes.





"También se trabaja y coadyuva con otras instituciones de seguridad, tanto estatales como federales, para regresar la tranquilidad al Municipio y a los empalmenses", externó.





El comisario de la Policía Municipal, Emmanuel Noriega Angulo, apuntó que el módulo de seguridad que recibieron en El Sahuaral, servirá para detectar casos de violencia intrafamiliar e impartir pláticas de prevención a jóvenes y adolescentes.