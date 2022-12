Entregan Premio Estatal del Deporte 2022 a Daphne Guillén

Tras coronarse como campeona mundial Sub-20 y ser la más votada de entre 20 aspirantes, la halterista Daphne Guillén fue galardonada este jueves con el Premio Estatal del Deporte, en ceremonia donde también se entronizó a la generación 2022 del Salón de la Fama del Deportista Sonorense.

Encabezado por el director de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), Erubiel Durazo, el evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura y contó además con la presencia del secretario ejecutivo del Estado, Adolfo Salazar, y el director del Salón de la Fama del Deportista Sonorense, Eugenio Madero.

“Yo digo que es mi mejor año como deportista, y el más feliz; bien motivada porque gané el Premio. Sí es de mucho sacrificio y de mucha disciplina, pero todo se puede echándole ganas.

“La verdad no me lo esperaba, cuando me hablaron me emocioné mucho y me puse muy feliz”, comentó la cajemense tras recibir el galardón.

Como segundo y tercer lugar del PED 2022 en la categoría de Atleta, también se reconoció a la rocaportense Noemí Rodríguez y a la hermosillense Andrea Ibarra, quienes se desenvuelven en la halterofilia y el tiro deportivo, respectivamente.

Aurelio Pérez (tiro deportivo) recibió el premio como Entrenador del Año, mientras que Sofía Ibarra (tiro deportivo) lo hizo como Prospecto.

En la misma celebración, también fueron entronizados los nuevos inmortales del deporte sonorense: Manuel Torres (cronista), Omar Quintero (basquetbol), Higinio Reynoso (beisbol y softbol), Felizardo Olivares (beisbol y softbol), Óscar Martín Parra (volibol), Julio César Acuña (basquetbol), Germán Jesús Germán (beisbol y softbol) y Julio César Bécuar (entrenador gimnasia).

“Agradezco a mis padres por darme la vida, por inculcarme valores básicos que me hicieran armonizar con mi entorno, y también me enseñaron a amar al prójimo; igualmente a mis seis hermanos, muchas gracias por su solidaridad en los momentos difíciles.

“Sin embargo, los personajes más importantes de mi existencia son mis hijos, Melissa, Julio, André y Milton; esos pequeños gigantes son mi más grande tesoro y la fuente de mi inspiración”, expresó Julio César Bécuar.

Durante la ceremonia también se le hizo un homenaje sorpresa a Óscar “Buqui” Soria, recientemente ingresado al Salón de la Fama del Cronista Deportivo en México.