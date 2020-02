Entrega Gobernadora apoyos a familias de la Sierra sonorense

YÉCORA, SONORA.- Para atender las necesidades de los sonorenses no hay obras pequeñas, ya que cada apoyo que se entrega representa un cambio en la calidad de vida de los ciudadanos, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al realizar una intensa gira de trabajo por los municipios de Yécora, Bacanora, Arivechi, y Sahuaripa donde entregó diversos apoyos.

En estos municipios, la mandataria estatal entregó agua embotellada, colchonetas, impermeables, botas de plástico, lámina galvanizada y otros enseres a personas afectadas por las lluvias, además, becas para estudiantes de educación básica, material deportivo, apoyos de vivienda y cobijas.

En Yécora, donde fue recibida con música interpretada por niños que integran la rondalla de la biblioteca pública municipal, la titular del Ejecutivo estatal hizo hincapié en la necesidad de trabajar en equipo con instancias federales y municipales, con un mismo rumbo, el ciudadano, con acciones que den certeza jurídica en su propiedad y acciones de vivienda.

No me voy a cansar de trabajar, no me voy a cansar de luchar por mi gente, sé que hay muchas necesidades, eso lo tengo muy claro, pero siempre hay que levantarse con la cara en alto y decir vamos a seguir trabajando poco a poco sacando para sacarlos adelante”, aseveró.