Enfrentan mujeres una vida con violencia

La Organización de las Naciones Unidas conmemora hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Janeth, de 19, recuerda con claridad que cuando tenía 13 un hombre adulto que iba en el camión comenzó a masturbarse delante de ella y nadie hizo nada. Tampoco le ayudaron a Alejandra, de 20 años, cuando estaba en segundo de secundaria y en la calle un alumno le levantó la falda para darle una nalgada.

Otra joven, Diana, quien tiene 25 años, cuenta que tras no responder con amabilidad a un ‘cumplido’ en la calle le gritaron amargada, estúpida e idiota: "Y las personas a mi alrededor solamente voltearon y por sentirme incómoda me fui y el sujeto siguió agrediéndome verbalmente".

Totó, de 26, suele no quedarse callada cuando está en desacuerdo con algo. La respuesta que recibe es que probablemente está en su periodo y no controla sus hormonas. También, dice, una vez un niño le preguntó por qué tenía tatuajes, "si las mujeres no deben estar tatuadas".

Yolanda tiene 63 años y se acuerda de que su papá le prohibía usar faldas cortas porque podía malinterpretarse. A Manuela, de 51, también le decían que no usara "ropa bichi" y no le permitían ir a los bailes.

A Eloísa, una ex trabajadora de un ‘table dance’, la violaron cuatro veces. En una de ellas, cuando acudió a denunciar, una de las personas que la atendió -mujer- le dijo "pues tú te lo buscaste solita por trabajar en ese lugar".

Para Katia, de 11 años, es extraño que a veces le digan que use vestido y que se "vista más como mujer".

Aunque la violencia en general suele asociarse con golpes y marcas físicas, en el caso de la que se ejerce hacia el sexo femenino predomina la de tipo emocional: Una de cada dos mujeres mexicanas de 15 años o más la ha padecido en su vida.

La violencia emocional proviene principalmente de la pareja, pero no es la única posibilidad: 26.6% de las mujeres han sufrido este tipo de maltrato por parte de otras personas, según datos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En segundo lugar se encuentra la violencia sexual, que afecta a 40 de cada 100 mujeres, seguida por la agresión física (34 por cada 100).

Por rango de edad, el Inegi destaca que las más expuestas a enfrentar la violencia son las que tienen entre 20 y 34 años, donde la cifra de agredidas en todo el País sube a 70 por cada 100.

Sin embargo, una mujer está en riesgo de sufrir violencia emocional durante prácticamente toda su vida, con el pico más alto entre los 30 y los 34 años. En el caso del maltrato físico, el mayor registro del Inegi se observa en las que tienen de 50 a 54 años. Y en la sexual la prevalencia se eleva en las mujeres de 20 a 24.

En Hermosillo hay 10 focos rojos

En Hermosillo existen 10 colonias donde se reporta el mayor número de casos de violencia contra la mujer, siendo la sicológica y la violencia intrafamiliar las más comunes, aseguró Karem Valles Sampedro.

La directora de Atención a la Mujer detalló que es en el Norte y Sur de Hermosillo de donde más reportes se tienen al 911 y directamente a la dependencia.

Las colonias con este problema son Los Olivos, Las Minitas, Palo Verde, Real del Carmen, Internacional, La Cholla, Villas del Real, Solidaridad, Parque Central y Nuevo Hermosillo.

Con el programa Transfórmate Mujer estamos en los 10 puntos que más llamadas al 911 hay por violencia en contra de la mujer y la hora en que más violencia se genera es a partir de las 10:00 de la noche los días domingos.

"En el área Norte de Hermosillo se visualiza más la violencia en la colonia Solidaridad, Villas del Real, La Cholla, estas son las colonias donde más se reportan este tipo de incidentes", indicó.

La violencia sicológica, dijo, es la más común, le sigue la física, donde hay amenazas por parte de la pareja, limitaciones, jaloneos y golpes.

"Normalmente a las mujeres este tipo de violencia (física) es en la cara normalmente, aunque no sólo la violencia es con la pareja, sino con las hijas e hijos", puntualizó.

En cuanto al aumento de la violencia contra la mujer, Valles Sampedro comentó que es el verano.

"En tiempo de calor es cuando nosotros hemos visto que aumentan los llamados de violencia física sobre todo y también de agresiones sexuales en contra de las mujeres", enfatizó.