Enfrentan ganaderos del Sur crisis de agua

NAVOJOA, Sonora.- Ganaderos de Navojoa enfrentan una crisis de agua por las bajas lluvias y ante eso "apuestan" a la temporada de ciclones para recuperarse, manifestó Leonel Cásares Escalante.



El presidente de la asociación Ganadera Local del Mayo aseveró que las precipitaciones de este verano no han sido tan copiosas como las del año pasado y aunque los agostaderos han reverdecido, el pasto no se desarrolló de manera óptima.



"En algunas partes no ha llovido bastante, por ejemplo en la comunidad de Navomora, Basiabampo y el Ejido Francisco Villa", abundó.



La situación es preocupante, expresó, pues quienes sembraron zacate sorgo, el cual almacenan para la temporada de invierno no se ha desarrollado a plenitud.



"Ese alimento es el que nos auxilia cuando se viene el otoño, cuando se seca el monte", agregó, "el año pasado a la misma fecha el sorgo ya estaba más desarrollado que ahora".



La percepción de los ganaderos no es errónea, pues de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las lluvias del mes de julio se quedaron por debajo de la media de 89.4 milímetros en Sonora.



Según el reporte de Conagua el mes pasado alcanzó 65.6 milímetros de precipitaciones y en lo que va de agosto ha llovido 29.4 milímetros de una media histórica de 90.2 milímetros en este mes.