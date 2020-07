Enfrentan comerciantes en Sonora una difícil situación

Aunque la necesidad obligó a muchos comercios no esenciales a reabrir en varios municipios de la entidad, los resultados no han sido buenos, por lo que algunos decidieron volver a cerrar y otros se conforman con sacar los gastos para subsistir en plena contingencia sanitaria por Covid-19.

El comercio está mal, va en picada desde el año pasado y ahora se les atravesó la pandemia, opinó el representante de comerciantes del Centro de Nogales, Alfredo Lara Villegas.

Indicó que el reto es mantener los negocios y la ganancia será conservar los empleos.

En los comercios del Centro están como “avestruces”, dijo, con la cabeza bajo tierra y precisamente así sienten la economía y viven haciendo grandes esfuerzos por salir adelante.

“En la apertura no teníamos una expectativa positiva, sin embargo ahorita con que saquemos gastos de operación ya es ganancia, la economía en general está mal, acuérdate que hay mucho desempleo, se han perdido muchas fuentes de empleo”, lamentó.

CORREN EL RIESGO

En Cajeme, algunos pequeños negocios al no aguantar la crisis por falta de ingresos abrieron sus puertas y comenzaron a ofrecer sus servicios pese a continuar en semáforo rojo por Covid-19 en la región.

Alán López González, propietario de un puesto de reparación y venta de celulares en la colonia Lázaro Mercado, manifestó que la economía de su familia depende de los ingresos de su negocio y que no podía continuar más días sin trabajar.

Abrió el pasado lunes y aunque sus ventas han sido pocas, un 20% comparado con antes, dijo, espera conforme pasen los días la situación mejore.

Según información de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme alrededor de 2 mil negocios pequeños y medianos cerraron temporalmente por la pandemia y se encuentran en espera de las recomendaciones del Gobierno estatal y federal para aperturar y activar la economía del municipio.

Sobre la situación, el departamento de Inspección y Vigilancia compartió que los negocios no esenciales que detectan abiertos durante sus operativos son obligados a cerrar de primera instancia y de reincidir en la reapertura son sancionados.

TRABAJAN CON MEDIDAS

Los establecimientos comerciales de Cananea que han abierto trabajan con medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19, pero el panorama económico es desalentador.

La directora de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Dolores Canchola Félix, señaló que se realizan visitas frecuentes para asegurarse que los establecimientos comerciales cumplan con las medidas prometidas.

“Donde sí se ha tenido algunas observaciones, son en estéticas, pues que no cumplen como debe de ser y ya se les ha estado llamando la atención en ese sentido, pero en los demás comercios muy estricto está todo”, expresó Canchola Félix.

Los establecimientos comerciales que no han abierto, sobreviven porque no pagan renta, no tienen empleados, tienen algún otro ingreso que les permite sostener los gastos o realizan ventas mediante Internet, abundó.

El panorama es de soledad, las personas tienen miedo y evitan salir, a menos que tengan la necesidad de salidas esenciales como la compra del súper, comentó, y económicamente las ventas son muy bajas.

VUELVEN A CERRAR

En Guaymas, por la falta de ventas y miedo a contagiarse de coronavirus, el 60% de los locatarios del Mercado Municipal cerraron nuevamente sus puertas, señaló Sebastián Orduño Fragoso.

El líder de la Unión de Locatarios en el Mercado Municipal reveló que las ventas se mantuvieron regulares los primeros 15 ó 20 días de junio, pero al aumentar el número de casos de Covid-19 en la ciudad, los clientes se ausentaron del primer cuadro de la ciudad.

"Ahora sí ya tomaron conciencia las personas, está solo el Centro y se entiende, no hay dinero más que para lo básico y tienen miedo de contagiarse. Nosotros mantenemos guardias en las entradas con gel antibacterial, que obligan a los clientes a usar cubrebocas, tenemos establecidos protocolos sanitarios”, subrayó.

Las ventas que reportan los alrededor de 80 locales comerciales, con venta de alimentos, ropa, calzado y otros que permanecen abiertos, mencionó, les permite sacar recursos para vivir al día.

“Nosotros no tenemos otro ingreso, tenemos que aguantar con todas las medidas sanitarias para sobrevivir, porque hay negocios que están cerrados y que ya no van a abrir, pero eso lo veremos cuando cambie el semáforo de rojo a naranja”, externó.

Orduño Fragoso indicó que hoy día, Guaymas enfrenta la etapa más crítica de la pandemia por Covid-19, y en poco tiempo las cifras se reducirán, lo que generará confianza en la sociedad para regresar a sus vidas cotidianas.

Ya no será igual, tendremos una nueva forma de vida y debemos adaptarnos a vivir con este virus. La clave es adaptarse y eso incluye innovar, vienen tiempos muy difíciles sobre todo para las pequeñas empresas”, finalizó.

EMPIEZA FLOJO

A una semana de reabrir sus locales, comerciantes del Mercado Municipal de Navojoa aseguran que las ventas están bajas, pero esperan que la situación se componga de manera paulatina.

Ricardo Castellanos, presidente de la Unión de Locatarios del Mercado Municipal precisó que la vendimia de los comerciantes que abrieron sus negocios anda en un 20%, en comparación con el año pasado a la misma fecha.

“No todos los comerciantes abrieron, sólo el 80%”, abundó, “pero el panorama es alentador, lo principal era lograr abrir y ya abrimos”.

Ramón Martínez Bosse, comerciante que no abrió su negocio, dijo que tomó la decisión por seguridad. Vende por Internet, agregó, y aunque no son las ventas tan buenas, logró expandir su mercado.

“Estoy captando clientela que no captaba en el Mercado, por ejemplo ahí son gente de comunidades y rancherías”, abundó, “y por Internet hay otro tipo de clientes aunque las ventas no son la misma pero esperemos un buen panorama”