Enfermero guaymense pasará Día del Padre aislado

Guaymas, Sonora.- Aislado en un cuarto de su hogar, sin tener contacto con sus tres hijos y esposa, pasará el Día del Padre el enfermero, paramédico y bombero, Luis Arnoldo Mendoza Mata tras haber tenido contacto con dos compañeros de trabajo que resultaron positivos a Covid-19.

El guaymense aunque no ha presentado síntomas, desde hace doce días permanece en uno de los cuartos de su hogar sin poder salir, luego de que dos colegas con los que mantuvo contacto en el trabajo, se infectaron de coronavirus.

La prioridad para él ahora es terminar la cuarentena mañana, para después sanitizar el cuarto donde permanece hoy en día aislado con el propósito de prevenir riesgos de contagios entre sus familiares.

Ya vendrán más días del padre. Mi niña la más pequeña me hace cartas y me las pasa debajo de la puerta, y aunque no sabe leer ni escribir, entiendo que quiere decir que me quiere y que me alivie pronto para estar juntos de nuevo”, externó.