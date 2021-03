Enfermedad renal crónica, la que más afecta al riñón en Sonora

HERMOSILLO.- En el mundo, el 10% de la población tiene afectación por enfermedad renal crónica en cualquiera de sus etapas, siendo también el padecimiento más frecuente en la consulta renal de Sonora, destacó el médico nefrólogo, Joel Ernesto Verdugo Correa.

“En Sonora, al menos en mi consulta y la de muchos de mis colegas, vemos que el padecimiento más común es la enfermedad renal crónica en cualquiera de sus etapas”, dijo.

Lamentablemente, esta enfermedad es bastante silenciosa y normalmente cuando los pacientes comienzan a tener problemas de salud, es porque el riñón ya perdió el 90% de función, es decir, ya está casi al límite”, mencionó.

DÍA DEL RIÑÓN

Hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón para crear conciencia sobre la importancia de los riñones y reducir el impacto de la enfermedad renal.

Este padecimiento puede dar leves señales de su presencia durante las etapas tempranas de la enfermedad, pero suelen ser ignoradas por los pacientes que los presentan.

El médico afirmó que toda persona con factores de riesgo, debe tener una consulta de rutina con su médico familiar o nefrólogo, y cambiar algunas costumbres por hábitos más saludables.

“Estos padecimientos no tienen ningún síntoma, el riñón no duele, pero en ocasiones puede causar fatiga en etapas tempranas de la enfermedad, o hinchazón de piernas, aunque insisto, no suelen ser tomados en cuenta”, expuso.

“Cuando tenemos un paciente buscamos los factores de riesgo, entre ellos, el componente genético, si la mamá, el papá o el abuelo tuvieron enfermedades de riñón, por ejemplo; si sufren de obesidad, hipertensión o diabetes, que son de las principales causas de daño crónico; si toman analgésicos en exceso o si hay ingesta de drogas o tabaco”, detalló.

Otro punto importante para cuidar ese órgano, dijo, es tener una hidratación adecuada, según la actividad física y el peso de cada persona, y evitar la ingesta de bebidas saborizadas o refrescos.

¿CÓMO CUIDAR TU RIÑÓN?

Hacer por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana, que sean independiente de la rutina diaria que realizamos en nuestras actividades escolares o laborales.

DEJAR DE FUMAR.