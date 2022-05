Encuentro con AMLO deja buenas expectativas a Guarijíos y Mayos

NAVOJOA.- La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo Guarijío de Mesa Colorada el pasado 21 de mayo y luego a territorio Mayo, marcó un precedente en la relación de la administración federal con los gobiernos tradicionales de la etnias, coincidieron gobernadores.

Héctor Zaila, vocero de la etnia Guarijío, aseveró que por fin se logró lo que como pueblo pedían, una relación de Gobierno a Gobierno, la cual se dio al recibir al mandatario federal en la ramada tradicional de la etnia.

La euforia de la primera visita de un Presidente de la República a Mesa Colorada ya pasó, y ahora los integrantes de la etnia esperan se cumplan los compromisos que hizo AMLO, como la rehabilitación de caminos, agua, atención médica y el plan de justicia.

“Dijo (AMLO) que en seis meses estará regresando y que esperaba que ese tramo ya quede concluido, el tramo Mesa Clorada a Aguaje Chino”, mencionó, “además, veremos la temática del agua y estamos trabajando en corregir y enriquecer el documento para el plan de justicia para el pueblo Guarijío”.

La visita de AMLO dejó grandes expectativas e ilusión a los pueblos de la etnia Mayo de que se logre el plan de justicia para su gente, manifestó Marcos Moroyoqui Moroyoqui, gobernador tradicional de El Júpare Santa Cruz.

En la reunión que sostuvieron en el municipio de Etchojoa se logró un avance, aseveró, donde consiguieron transmitir la necesidad de recuperar el Río Mayo, que por décadas sirvió como fuente de alimento, agua y plantas medicinales para los ocho pueblos de la etnia.

“Se perdió fauna, flora, plantas que nosotros usábamos como medicina tradicional”, lamentó, “esperamos que como a la Nación Yaqui poco a poco se nos atienda en los puntos del plan de justicia”.

Consideró que como nunca antes se está dando atención a los pueblos originarios, en una relación de Gobierno a Gobierno.

Feliciano Jocobi Moroyoqui, gobernador de los ocho pueblos de la etnia Mayo en Etchojoa, aseveró que no fueron invitados a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No recibimos invitación y no acudimos”, expresó, “nosotros no estamos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ni en contra del gobernador Alfonso Durazo, queremos trabajar con ellos legalmente”.