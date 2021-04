Encuentra billetera y busca al dueño para regresársela

NAVOJOA.- Una muestra de honradez está dando Ramón Romero López, conocido como “El Pura Vida”, un indigente que encontró una billetera y que busca a su dueño para regresársela.

El hombre de 66 años de edad dijo que cuando se encontraba deambulando por la calle Abasolo, en la colonia Constitución, se encontró la billetera que, aunque no traía dinero, contiene credenciales importantes a nombre de Manuel de Jesús Higuera.

Hay una filosofía cristiana, que dice que si una persona encuentra una cartera con una cantidad tentativa se debe regresar porque Dios con el tiempo le dará cosas mejores”, expresó.

No es la primera vez que encuentra objetos, recordó, en una ocasión halló un bolso que si contenía cierta cantidad de dinero en efectivo y cuando lo regresó le dieron recompensa.

“Yo no busco la recompensa, la recompensa me la da Dios y el sentir que hice lo correcto”, dijo, “pero yo vivo de lo que me da la gente por eso acepté la recompensa”.

Ramón es conocido como “El Pura Vida”, pues esa palabra dice cuando vagando por las calles pide algo de comer a las personas.

Hace años y antes de pasar a hurgar en la basura y pedir dinero, Ramón Romero López era comerciante.

“Yo tenía sueños, tenía proyectos para llegar a ser algo en la vida, pero de niño me caí y me golpee la cabeza”, expresó el hombre.

Con unas chanclas gastadas, unos shorts y camisa vieja y aspecto descuidado, recorre las calles pidiendo dinero y buscando en la basura con una manada de perros, que lo siguen porque los alimenta y atiende.

“Yo no decidí estar así, la salud pública es la culpable de que yo ande así porque en lugar de curarme me dieron medicamento controlado”, agregó.

Romero López tenía un puesto fijo y otro semifijo en el Mercado Municipal de esta ciudad, donde vendía zapatos y relojes junto a su familia, pero un medicamento mal recetado lo hizo perder la lucidez, aseveró.