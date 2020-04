Encierro no ha generado violencia familiar: Observatorio

HERMOSILLO, Sonora.- En Sonora no ha habido un aumento excesivo de llamadas al 911 por reporte de violencia intrafamiliar durante este año en comparación al 2019, por lo cual la cuarentena no es un detonante comprobable de casos de violencia en el hogar, aseguró Silvia Núñez Esquer, representante y vocera del Observatorio Nacional del Feminicidio en el Estado.



“Del 15 al 31 de marzo de 2020 ha habido 2 mil 610 llamadas al 911 por reporte de violencia intrafamiliar, según la Secretaría de Seguridad Pública, sólo 11 más que en el 2019, donde durante el mismo tiempo se reportaron 2 mil 599 llamadas”, detalló.



“Entonces eso demuestra que los hombres que son violentos, lo son haya o no confinamiento, haya o no una droga de por medio o haya o no alcohol en su cuerpo”, dijo tajante.



Núñez Esquer consideró que el que se relacione el estrés del encierro con la violencia son suposiciones e inventos que justifican la situación real que se vive en México en cuanto la violencia de género, ya que las llamadas al 911 por violencia hacia la mujer han liderado las listas incluso antes de la cuarentena.