Encabeza Gobernadora ceremonia de la Gesta Heroica de Chapultepec

El 172 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec conmemoró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano junto a autoridades militares y representantes de los poderes Legislativo y Judicial en Sonora, quienes destacaron la proeza realizada un 13 de septiembre de 1847 por cadetes de entre 14 y 21 años de edad, del Heroico Colegio Militar, que defendieron a la nación contra la invasión del ejército de Estados Unidos.



La mandataria estatal, acompañada por el general Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la Cuarta Zona Militar, recordó el heroísmo del teniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, quienes dieron su vida luchando en el Castillo de Chapultepec contra el ejército estadounidense.



Luego del pase de lista de honor, por parte del general Muñoz Navarro, fusileros del 73 Batallón de Infantería dispararon salvas al aire, para conmemorar la Gesta Heroica de los Niños Héroes.



Como parte de la ceremonia, la Banda de Música del Gobierno del Estado entonó la melodía Lindas Mexicanas, así como el Himno del Heroico Colegio Militar y el Himno Nacional Mexicano.



Además, se presentó la poesía "Fanfarria a los muertos", por el mayor Erwin Romero Salcedo, jefe de Operaciones del 24 Batallón de Infantería.



Antes de finalizar el evento, las autoridades civiles y militares colocaron una ofrenda floral en el monumento a los Niños Héroes y montaron una guardia de honor.



En la ceremonia también participaron Arturo Ramón Bosco Romero, comandante de la Cuarta Región Naval; Germán Noriega Mejía, comandante de la Región Aérea del Noroeste, así como Francisco Gutiérrez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora y Luis Armando Colosio Muñoz, presidente del Congreso del Estado de Sonora.

Se han cumplido retos: CPA

A cuatro años de su mandato frente al Estado, la Gobernadora dijo que se han cumplido retos en salud, educación, transparencia y carretera, aunque hay temas pendientes en seguridad.



Claudia Pavlovich Arellano indicó que no es ajena a la situación actual, sobre todo en temas de inseguridad que afectan a los ciudadanos, sobre todo a la población más vulnerable, como los niños.



"Sé que son épocas difíciles, no soy inmune ni ajena a todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos sobre todo aquello que me llena de coraje e indignación, cuando se trata de niños, de mujeres, pero ese coraje se debe de hacer presente haciendo justicia", recalcó.