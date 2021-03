En primera persona: “Pensé que para mí no habría mañana, es una enfermedad horrible”

ALICIA DORADO, EMPLEADA DE FARMACIA, 51 AÑOS.

Mis síntomas iniciaron el 7 de julio, al principio pensé que era una gripe común, o que era sugestión, porque estaba muy fuerte el tema de la pandemia en ese momento.

Sentía sólo dolor de cuerpo y cansancio, pero fue dos días después cuando comencé a sentir fiebre, a lo que inmediatamente llamé a mi trabajo y les comenté que no podría acudir.

Yo presentía que ya me había contagiado, más porque iban muchos clientes a la farmacia que pedían los medicamentos para el Covid y nos tocaba atenderlos, aunque sabíamos que estaban contagiados o tenían un familiar infectado.

En cuanto se presentó la fiebre la sospecha se hizo más fuerte, pero lo confirme cuando inició la tos seca e intensa, lo que me dio mucho pánico.

En ese momento, dentro de la farmacia teníamos el contacto de un doctor particular que nos recetaba por teléfono si teníamos síntomas.

Él (doctor) me dijo que tomará ivermectina y azitromicina, a lo cual rápidamente mandé a comprar el medicamento, y comencé a tomarlo, pero pasaron los días y no sentí ninguna mejora.

Cuando fui a realizarme la prueba al Centro Anticipa yo ya me sentía muy mal, tenía dificultad respiratoria y taquicardía, recuerdo que esperé como 4 horas y cuando llegue al doctor, este me comentó que ya estaba avanzada la enfermedad.

Duré 10 días con oxígeno en casa, hubo veces que hasta la fe perdí, pensé que para mi no habría mañana, es una enfermedad horrible, tenía mucho miedo.

Gracias a Dios, después de casi 10 días y sin dejar de tomar todos los medicamentos, comencé a sentir un poco de mejora y pronto pude empezar a respirar más normalmente.

Aún así, fue hasta el 17 de agosto que pude reincorporarme al trabajo, ya que antes no me sentía bien del todo.

Aún siento mucho temor de volver a ser víctima de este virus, yo tengo que trabajar, porque esto es lo que me gusta hacer y tengo necesidad, pero a las personas que no ocupan salir les pido que se resguarden”.

LLAMA A CUIDARSE

A pesar del tiempo que ha pasado me sigo cuidando, porque siento mucho miedo, miedo de volver a caer, de infectar a mi familia, incluso de morir, porque hubo un momento en que de verdad sentí que no lo lograría, lo que viví fue horrible.

Sabemos que nosotros no somos médicos, ni enfermeros, pero también enfrentamos todos los días a este virus cada vez que un paciente llega por medicamento, y es mi trabajo, no pido que me den una estrella, sólo que nos den un espacio donde acudir y tratamiento para salir adelante.

