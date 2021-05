En mi gobierno no habrá ni una sola rata ni fauna nociva: Alfonso Durazo

HERMOSILLO, Sonora.- El candidato de Juntos Haremos Historia en Sonora define las propuestas para los principales problemas que ve en Sonora: Salud, economía, inseguridad y la quiebra financiera.

En la población de Sonora ha crecido la necesidad de impulsar un cambio en estas elecciones ante el abandono del Gobierno estatal en la salud, economía y seguridad, señala Alfonso Durazo Montaño, candidato de Juntos Haremos Historia a la gubernatura.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Mi candidatura ha crecido más allá de las bases tradicionales, de apoyos de mis partidos coaligados, de tal manera que podría decir, sin exagerar, que esto ya se volvió un movimiento social respaldado por gente con partido y sin partido”, puntualiza.

En entrevista, el aspirante de la coalición de Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza define los principales retos y sus propuestas para los sonorenses, además de exponer el escenario político en el actual proceso electoral.

Aquí la entrevista:

¿Cómo ve el panorama electoral en este momento?

Es mucho mejor de lo que inicialmente visualizábamos, ¿qué percibo en este momento? que mi candidatura trasciende la fuerza de los partidos que me postulan, soy candidato común de la coalición Juntos Haremos Historia en Sonora integrada por Morena, por el Partido Verde, por el PT y por Nueva Alianza. Ahora la fuerza de mi candidatura ha crecido más allá de las bases tradicionales, de apoyos de mis partidos coaligados, de tal manera que podría decir, sin exagerar, que esto ya se volvió un movimiento social respaldado por gente con partido y sin partido, pero que coinciden en la necesidad de impulsar un cambio en el Estado que intuitivamente o fundadamente entienden que algo malo ha estado sucediendo en Sonora, que después de haber sido un Estado estelar en el ámbito nacional y particularmente entre los estados fronterizos, ha ido perdiendo brillo año con año.

¿Cuáles son los problemas prioritarios en Sonora?

La primera es la salud por razones de coyuntura y estructurales porque la pandemia desnudó la situación de abandono en el que se encuentran toda la infraestructura de salud. Número dos, la situación económica del Estado. Número tres, la inseguridad. Número cuatro, las finanzas del Gobierno del Estado que lamentablemente está en bancarrota, en quiebra total.

¿Cuál considera que sería la primera acción o la más importante a desarrollar para hacer un cambio en la calidad de vida de los sonorenses, que signifique un antes y un después?

Primeramente, tenemos que comenzar con la estabilización de las finanzas públicas porque necesitamos darle solvencia presupuestal al Gobierno del Estado para atender el tema de la salud, del relanzamiento económico y el de la inseguridad.

La otra opción es endeudarte, pero finalmente el endeudamiento lo paga el ciudadano. El actual Gobierno pasó la deuda de casi 14 mil a 28 mil millones de pesos. Tengo la decisión de estabilizar las finanzas sobre la base de combatir la corrupción, ahí tenemos una fuga muy importante. Número dos la austeridad, número tres, un equipo de Gobierno altamente calificado y número cuatro, vamos a gastar el recurso en riguroso orden de las prioridades sociales, nada de gastar en nada superfluo, nada de elefantes blancos, en absolutamente nada.

Sonora tiene un presupuesto de alrededor de 67 mil 700 millones de pesos para 2021 y dice que no recurrirá al endeudamiento, ¿es suficiente para atender los proyectos que propone?

El presupuesto del Estado no tiene capacidad para hacer absolutamente nada; estoy seguro de que no van a dejar recursos ni para pagar la nómina de la siguiente quincena. Tengo ya un estudio que me permite concluir sobre la posibilidad de conseguir ahorros por varios miles de millones de pesos, pero como no quiero escuchar el canto de las sirenas ni tomar como válidas cuentas alegres, me voy con una parte mínima de ese potencial de ahorro y estaríamos hablando entre 2 mil y 3 mil millones de pesos, que serían una especie de dinero fresco al Gobierno del Estado.

¿De dónde obtendría ese ahorro y qué haría?

Un ejemplo, el Congreso del Estado, ¿qué explica? que nos cueste a los sonorenses casi mil millones de pesos casi lo mismo que lo que le destinamos a la Universidad de Sonora, apuesto que no pasa absolutamente nada si le damos una tarascada de 500 millones de pesos al presupuesto del Congreso y se lo vamos a dar.

Lo vamos a destinar a rescatar la infraestructura de salud; el sistema de salud no existe en Sonora, voy a rescatar el Isssteson, yo no voy a patear ese bote al próximo sexenio, cueste lo que cueste.

Número dos, el relanzamiento económico basado en el incremento en la inversión en infraestructura: El puerto de Guaymas como palanca del desarrollo, lo vamos a echar a caminar, vamos a construir la carretera que conecta Chihuahua con Sonora y que desembocaría en el Puerto de Guaymas. Vamos a conectarlo con un corredor fiscal con Nogales.

Un programa carretero muy importante: Carretera de cuatro carriles de Sonoyta a Puerto Peñasco, vamos a explotar al máximo Puerto Peñasco, vamos a terminar el Home Port, carretera de cuatro carriles de San Luis Río Colorado a Caborca, de Hermosillo a Kino.

¿Qué propone cambiar para que la gente note una mejora en la seguridad?

Primero tenemos que hacer un diagnóstico, ¿cuáles son las razones por las que ha crecido la inseguridad en Sonora?, yo tengo tres y ahí diseño las soluciones.

Primero si algo explica el crecimiento de la inseguridad es el abandono del Gobierno del Estado al tema de la seguridad, no se le ve sumando esfuerzos por ejemplo en el asesinato, en el esclarecimiento del asesinato de Abel Murrieta, no se le ve dando la cara al tema de la inseguridad, cualquier problema que se presenten actúan como avestruces.

El otro tema es la corrupción. La inseguridad que está representada en Sonora por el homicidio doloso y de qué manera ha crecido la corrupción y se ve un paralelismo que no se requiere ningún grado académico para percibirlo. Y el tercer punto es que tenemos que crear las instituciones que le den capacidad para combatir la corrupción.

En el caso de Sonora hace seis años la Policía Estatal tenía 835 elementos a groso modo, seis años después tiene 990, cerrando la cifra el mínimo indispensable son 4 mil 500, el ideal son 6 mil de la Policía del Estado, nos guste o no, tenemos que dedicar tiempo a reclutar a capacitar y capacitar significa tener en entrenamiento mínimo de seis meses a los elementos y financiar. ¿De dónde va a salir el dinero?: Austeridad, honestidad, combate a la corrupción y definición de prioridades presupuestales, nada de andar gastando en jolgorios, en “baby shower”, en bodas, en nada, todo en orden del interés mayoritario de la población.

¿Qué evaluación hace de la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich?

Doy dos datos, el de la corrupción y el de la inseguridad que por más que quieran echarle la ‘bolita’ al Gobierno federal no podemos obviar lo establecido en el artículo 69 en la Constitución que señala que es responsabilidad del gobernante en turno garantizar la seguridad y la paz; entiendo que por conveniencia política en términos mediáticos se desligan del tema nada más que cuando la Gobernadora se desliga del tema de inseguridad le está retirando a los esfuerzos de coordinación el liderazgo político que optimiza los resultados de los esfuerzos de coordinación con las instancias federales, estatales y municipales.

¿Y su balance del Gobierno federal?

Es muy buena por una razón, porque el presidente López Obrador es congruente, puede gustar o no a algunos, pero el Presidente está haciendo en el Gobierno exactamente lo que nos dijo en campaña que haría una vez que llegara al poder.

A unas semanas de que concluya las campañas y sean los comicios, ¿cómo ha visto este proceso?

Yo te corregiría y diría que estamos a unas semanas de que tu servidor cuente con constancia de mayoría.

En estos últimos días se registró el asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme, ex procurador Abel Murrieta y está la renuncia a la candidatura de Ricardo Bours, ¿cómo ve esta parte final de las campañas?

Mira el crimen de Abel Murrieta es una tragedia, se da en el contexto de una campaña, la investigación concluirá si tiene una connotación política, yo no tengo elementos para hacer una posición de esa naturaleza, pero es lamentable como es lamentable cualquiera de los crímenes que conocemos en el Estado.

La otra parte, la renuncia de Ricardo Bours lamentablemente va a quedar sólo para el anecdotario político de aquello que no se debe hacer. El costo político para Ricardo es irrecuperable, pero hicieron ese acuerdo cupular en un acto de arrogancia y de la desestimación de la dignidad política que merecen sus bases y por eso es que nadie siguió a Ricardo Bours. Ricardo, es hoy un cadáver político, no sale adelante ni como candidato a suplente a una regiduría; es lamentable pero en eso terminó el ‘hasta donde tope’ porque topó con muy poquito y muy pronto.

¿Cuál es el pronóstico que hace para el 6 de junio?

Se publicó una encuesta que es una aspiración mayor que nos pone con 25 puntos de ventaja, la Demotecnia de Rodrigo de las Heras, no es una encuesta de Morena, no es pagada por nosotros, no pagamos encuestas, tengo como referencia la de Morena nacional, en esa vamos dos a uno, con el más cercano competidor. Lo digo con gusto, no con arrogancia.