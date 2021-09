En este momento estamos viviendo de la generosidad del Gobierno de la República: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- El Gobierno del Estado cancelará las compensaciones a los servidores públicos, además de realizar un reacomodo de dependencias para disminuir costos en renta de inmuebles y superar el quiebre financiero, anunció el Gobernador de Sonora.

Alfonso Durazo Montaño detalló que en las primeras dos semanas del Gobierno se ha dedicado a “administrar el caos” y que se ha logrado pagar los sueldos y pensiones gracias a la generosidad del Gobierno federal.

Vamos a rendir buenas cuentas (en materia de seguridad). llevamos dos semana en el gobierno, y en estas dos semanas, lo comparto con pena, me he dedicado a administrar el caos, porque no teniendo recursos, una buena parte del tiempo se ha dedicado a esa gestión y la otra a la integración del gobierno...”, indicó.