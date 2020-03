En cuarentena, navojoense que dio positivo a Covid-19

NAVOJOA, Sonora.- En cuarentena y con incertidumbre de qué es lo que va a suceder se encuentra el primer contagiado de COVID-19 en Navojoa, un joven de 30 años, quien viajó a París, Francia, de donde regresó el pasado viernes 13 de marzo.

El navojoense, quien es productor musical, narró que inició con los síntomas de dolor de cabeza, cuerpo y fiebre, por lo que el pasado miércoles se realizó unos estudios en un laboratorio particular, los cuales dieron positivo a la presencia del virus.

“Me he mantenido en cuarentena desde antes que me sintiera mal, no he tenido contacto con nadie ni con mi familia cercana, sólo con mi esposa, ella y yo llegamos de viaje y no saludamos a nadie, nos encerramos directamente en casa”.