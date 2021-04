"En caso de maestra Ruth María se ha actuado conforme al derecho": FGJE

HERMOSILLO, Sonora.- La FGJE Sonora mantiene el compromiso de privilegiar la protección legal y acceso a la justicia para todas las mujeres víctima de violencia, el caso de la Maestra, Ruth María, no ha sido la excepción.

Lo anterior se desprende de la siguiente línea del tiempo:

Primera Carpeta de Investigación



EL 11 de septiembre del año 2019, la FGJE apertura una carpeta de Investigación por el delito de Lesiones, derivada de un reporte al 9-1-1, que hiciera el hijo de la Maestra Ruth María, en donde expuso que su madre se encontraba lesionada en el rostro con arma de fuego y que se encontraba en el lugar su padre; pidiendo apoyo para su atención médica.

Acciones de la FGJE: Personal de esta Fiscalía acudió a la institución hospitalaria y las declaraciones de la víctima fueron puntuales al citar que se había autolesionado con el arma. Consta en el expediente que lo calificó como un accidente.

Se le ofrecieron servicios de asesoría jurídica, atención psicológica y seguimiento a su denuncia.





El 27 de enero del año 2021 se recibió una segunda denuncia por parte de la Maestra, en esta ocasión se aperturó carpeta por el delito de violencia familiar. Consta en la carpeta actos de agresiones verbales y psicológicas.

Ante ello la FGJE dictó medidas de protección, AMIC ejecutó orden de aprehensión al imputado, y se llevó ante el juez de control, quien lo vinculó a proceso y decretó prisión preventiva justificada a solicitud de esta Fiscalía, sin embargo, la defensa en varias ocasiones insistió en modificar la medida cautelar de prisión preventiva, a lo que se opuso la Agente del Ministerio Público.

Con fecha de hoy 7 de abril del 2021, a petición reiterada de la defensa, se llevó a cabo audiencia en la que pidió la suspensión condicional del proceso, oponiéndose la Fiscalía y el asesor jurídico particular de la víctima, sin embargo, el juez de control determinó la salida alterna de suspensión condicional, sujetándolo a diversas medidas en libertad, como lo son: permanecer en un solo domicilio en la ciudad, no salir de la ciudad, bajo ninguna circunstancia realizar actos de molestia o agresión de ninguna índole en contra de la víctima, incluyendo redes sociales o cualquier otro medio, pagar la reparación del daño, someterse a tratamiento psicológico, someterse a la vigilancia de la Dirección de Servicios Previos a Juicio, y no poseer ni portar armas.

Fue en esta investigación y judicialización en que la víctima hace referencia a más actos de violencia, y que los hechos ocurridos en 2019 no habían sido un accidente, como por temor había narrado en su momento, por lo que se realiza ampliación de su declaración en la carpeta iniciada ese año, recabando datos de prueba para acreditar el delito de Feminicidio en grado de tentativa, y se solicitó orden de aprehensión en contra del imputado.

El 4 de marzo del 2021, la víctima interpuso una nueva denuncia, ahora por el delito de violación, citando hechos ocurridos el pasado mes de enero del presente año. Derivado de esta tercera denuncia la FGJE Sonora, integró de manera inmediata la carpeta de investigación y solicitó el pasado 19 de marzo audiencia al Poder Judicial, quedando ésta ya programada.



La Fiscalía de Justicia de Sonora reitera el compromiso de ayuda inmediata a toda víctima de violencia, así como a las colectivas que apoyan y asesoran a las mujeres para unir esfuerzos por el mismo objetivo en común.