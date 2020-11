“En buen plan… ya se les acabó”: Alfonso Durazo

“Vamos a romper con ese grupo de poder que ha subordinado históricamente al PRI y al PAN, y no nos hagamos, todos sabemos que esa es una lamentable realidad que ha vivido Sonora por décadas, pero en buen plan y sin aspavientos, ya se les acabó”, señala Alfonso Durazo Montaño.



El ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y a quien recientemente el consejo estatal de Morena respaldó por unanimidad para impulsar su eventual candidatura para la gubernatura de Sonora, habla de la situación del Estado, el escenario político para su partido en 2021, de su labor en el gabinete federal, entre otros temas.



Aquí la entrevista.

En el diagnóstico que ha hecho, ¿cuáles son las prioridades que ve para Sonora?

El diagnóstico es bastante elemental, lamentablemente el Gobierno del Estado ha perdido relevancia en el concierto nacional, pero particularmente frente a los estados fronterizos que son sus competidores naturales en términos de inversión, no obstante que Sonora tiene ventajas competitivas de las que no gozan otros estados fronterizos.

La razón fundamental que ha obstruido el desarrollo de Sonora es la corrupción, nos guste o no, y por supuesto que no gusta que uno lo diga, pero el principal factor que ha desmotivado la inversión y el desarrollo económico del Estado es la corrupción.

¿Cuál es la propuesta para combatir la corrupción?

Primeramente, con el ejemplo, la más alta autoridad del Estado no puede ser beneficiario de un acto de corrupción. Así como lo ha hecho el Presidente de la República, barrer las escaleras de arriba hacia abajo.

Tenemos que combatir a fondo la corrupción, impulsar un programa de austeridad en el Gobierno que permita liberar recursos del presupuesto para destinarlo a cuestiones que tienen que ver con la competitividad, infraestructura pública; hay que redefinir prioridades presupuestales y hay que mejorar las condiciones de seguridad.

Al considerar a la corrupción como el obstáculo para el desarrollo de Sonora, de ser candidato y de llegar

a la gubernatura, ¿iniciaría investigaciones a las administraciones estatales anteriores incluyendo a la actual?



En primer lugar, falta todavía cubrir el proceso interno para ser candidato y luego viene la campaña y luego viene eventualmente la gubernatura.

El Gobierno no va a ser tapadera de nadie, no venimos tras de nadie, pero tampoco vamos a proteger a nadie. Quien haya incurrido en faltas al ejercicio transparente y honesto del gasto público tendrá que asumir las consecuencias, pero no vengo con ánimo de revancha o con ánimo de confrontación, sí con el objetivo claro de que hay que recuperar el Gobierno del Estado, que ha estado subordinado históricamente a un grupo de poder político y económico.

Número dos, una vez recuperado el Gobierno, hay que ponerlo al servicio del interés general, particularmente de los más necesitados. Si fuera obligado a definir en términos de geometría política mi posición, diría que hay que tener un pie en la izquierda para definir la política social, de bienestar, y hay que tener un pie en la derecha para impulsar el crecimiento económico en el entendido de que la inversión genera crecimiento y empleo cuidando que sea justamente remunerado.

Caborca, Cajeme, Empalme y otros municipios viven una situación complicada por la violencia, ¿qué ha faltado hacer para resolver este problema?

Debo decir que se ha realizado un esfuerzo extraordinario del Gobierno federal en Sonora. La Policía Federal (PF) en su mejor momento llegó a tener 200 elementos desplegados de manera permanente en el Estado, ahora la Guardia Nacional (GN) tiene 2 mil 690. Se han construido dos cuarteles, tres más están en construcción, el próximo año serán otros tres, está programados que crezca hasta 3 mil 800 elementos a fines del próximo año. No ha habido una contrapartida a nivel estatal ni a nivel municipal.

Hay que combatir la corrupción en la administración pública estatal particularmente en los cuerpos de seguridad municipal. Tenemos que crecer el estado de fuerza de la Policía estatal; hay un déficit del 40% de policías, con ese número es imposible ser eficaz en el combate a la criminalidad.

Como no hay dinero, la Federación no tiene presupuesto, ni el Estado ni el Municipio, ¿qué hay que hacer? Hay que ajustarse al cinturón, lo que se hace a nivel nacional, actuar bajo los principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

No se trata nada más de extender la mano o endeudarte como ha sucedido con el Estado, que trae una deuda que debe rondar los 28 mil millones de pesos y que se llevan el 12% o 13% del presupuesto en gastos anuales de deuda, no hay presupuesto que aguante eso, diría que las finanzas del Estado y de los municipios se encuentran en terapia intensiva.

En su labor como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿cuál consideraría que fue el

principal acierto y el desacierto?

El principal acierto es haber tenido la capacidad para materializar la visión del presidente López Obrador sobre seguridad pública y está la creación de la GN, que no es échame otra; que la modificación constitucional y el paquete de leyes reglamentarias fueron aprobadas por unanimidad, y tiene a 16 meses después de haber iniciado su despliegue, 97 mil 600 y pico de elementos.

No quisiera hablar de desaciertos, pero sí hablaría de pendientes, por ejemplo, no hemos logrado abatir el número de homicidios dolosos que se cometen en el País. Según cifras del Inegi, logramos un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento del homicidio doloso entre 2018 y 2019, es evidente el punto de inflexión que logramos. En el 2016 y 2017 el crecimiento del homicidio doloso alcanzó el 30%, la situación de inseguridad en la que recibimos el País fue francamente desastrosa.

Sobre el “Culiacanazo”, unos lo ven como una gran falla, otros como una humillación por la acción que tuvieron los criminales frente al Ejército, ¿qué explicación le daría a los sonorenses sobre este operativo?

No hay forma ni pretendo ocultar que ahí se cometió un grave error, a esta persona se le estaba tratando de ubicar desde hacía muchos meses y participaban en ese operativo diversas dependencias. Se tenía conocimiento de tres domicilios donde era posible que él se presentara en algún momento. Es ubicado en uno de esos domicilios y de manera precipitada se toma la decisión de buscar detenerlo y se entra en el domicilio donde estaba ubicado sin que se tuviera orden de cateo, lo cual representa una violación. Cuando se dan cuenta, se solicita una orden de cateo, pero el juez tiene hasta seis horas para otorgarla, pero nunca llega la orden de aprehensión.

En ese momento se hace convocatoria de gente vinculada a la organización de este presunto criminal Ovidio Guzmán. Se hace una convocatoria a todos aquellos que participaban en distintos grupos criminales y se les ofrecieron 20 mil pesos por participar en el levantamiento que se dio, habiéndose cometido el error se viene el levantamiento de todos estos presuntos criminales en defensa y en rechazo armado de la persona detenida y los integrantes del gabinete de seguridad, recibimos la instrucción del Presidente de que ninguna de nuestras decisiones pusiera en riesgo la vida de personas ajena al operativo y como no se recibió la orden de cateo, entonces estuvo físicamente en poder de las fuerzas federales que entraron a ese domicilio, pero nunca estuvo legalmente detenido. De haberlo llevado ilegalmente detenido ante el ministerio público o ante el juez hubiese sido liberado de inmediato. Es por esa razón que se desistió de la decisión de retenerlo aunado al hecho de que en ese momento había una movilización de criminales vinculados al cártel del Pacífico presionando por la liberación de Ovidio Guzmán.

Una vez que se movilizaron pretender controlarlos hubiese sido altamente costoso en vidas humanas; se tomó la decisión de desistir del operativo, una falla total, lo califico con total transparencia, con total apertura, pero también con total honestidad.

¿Cuál considera que ha sido un acierto y un desacierto de la gobernadora Claudia Pavlovich?

Creo que invariablemente ha habido disposición de la Gobernadora a sumar esfuerzos particularmente podría citar la actitud colaborativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. El desacierto no es de coyuntura, es estructural, el Gobierno del Estado no tiene capacidad, no cuenta con los instrumentos para corresponder al apoyo que otorga la Federación a la seguridad.

¿Qué fue lo que más influyó en su decisión de dejar el gabinete donde acompañaba al presidente AMLO

para venir a buscar a Sonora la gubernatura?

Primeramente, es una aspiración histórica, desde hace muchos años he buscado la oportunidad de encabezar el Gobierno del Estado, el esfuerzo de los sonorenses, lo digo sin demagogia. He sido una persona formada para servir, he visto invariablemente mi presencia en el sector público como una oportunidad para servir y para hacerlo gratuitamente. Ninguna de las personas a las que he servido puede decir que me ha “centaveado”, eso es francamente una cosa excepcional.

Número dos, es razonable mi aspiración en virtud de mi trayectoria política, administrativa, legislativa y académica, y número tres, si queremos transformar todo el País bajo los principios de la 4T, tienen que aterrizarse no sólo en Sonora sino en otros estados. A mí me corresponde Sonora y esa es una de las razones fundamentales por la que vengo en busca de la candidatura de Morena a la gubernatura del Estado.

En 2018 con Andrés Manuel López Obrador en las boletas electorales, Morena arrasó en Sonora, ¿cuál es

el escenario en 2021?

Sí, efectivamente en 2018 arrasó Andrés Manuel, fue una ola enorme que, como sucedió el año 2000, llevó a muchas, a muchos, a puestos de elección popular; ahora aun y cuando no esté en las boletas, hay un reconocimiento muy importante de las y los sonorenses al desempeño del Presidente y se va a traducir en un respaldo electoral a Morena. Así lo reflejan ya diversas encuestas que le dan una cómoda ventaja a Morena en la búsqueda de la gubernatura, incluso ni sumados el PRI y el PAN se acercan a las preferencias que hoy dan las y los sonorenses a Morena. No digo que la gubernatura esté regalada, digo que Morena está en una cómoda ventaja para ganar la contienda por la gubernatura.

En una entrevista dijo que no ganar la gubernatura de Sonora “es una hipótesis francamente descabellada” ¿Por qué cree que, de ser candidato y contender por la gubernatura, esta posibilidad no está en el escenario?

Porque es una hipótesis que está muy alejada de la realidad y tiene escasas, bajísimas probabilidades de que se presente. Es inútil desgastarme en un escenario que no tiene francamente posibilidades de presentarse, prefiero trabajar sobre la base de escenarios que son altamente probables y ese es el triunfo de Morena en la próxima contienda electoral, en la gubernatura del Estado y, en el escenario de que me corresponda asumir, en circunstancias sumamente complejas y retadoras, pero que habremos de dejar y como lo hicimos en la SSPC, “los pelos en esa cerca” para cumplirle a la ciudadanía sin regateos.





“El Gobierno del Estado tiene que ser un auténtico facilitador del desarrollo y de la inversión con una característica: No pueden los funcionarios públicos ser beneficiarios de la riqueza que genera la inversión en Sonora”.